Salarios del sector privado: qué poder de compra tiene hoy un sueldo promedio del 2001

2- Déficit fiscal, endeudamiento, pérdida de reservas, devaluación, inflación.

3- Déficit Fiscal, pérdida de reservas, cepo, devaluación, inflación.

4- Déficit fiscal, pérdida de reservas, restricción externa, recontra cepo, devaluación, inflación.

¿Todos los caminos conducen a Roma? No. Todos los caminos conducen a un déficit fiscal crónico y a una restricción externa permanente.

¿Somos tan ecológicos que pensamos en “verde”? En realidad la política fuerza a que pensemos en “pesos argentinos” sin incentivos y el mercado actúa “racional” piensa en verde ya que de todos los caminos es el único billete en el que no pierde valor nuestro poder adquisitivo.

En septiembre se viene el aumento de las jubilación del 7,5%. Así, el haber del 85% de los jubilados y los pensionados va aumentar por encima de la inflación. Sin embargo, son jubilados/as. Peinan canas. Ya conocen la historia mejor que vos y que yo. En principio, con estos aumentos los haberes aumentaran por debajo de lo que hubiesen sido con la ley de movilidad jubilatoria aprobada durante la gestión de Gobierno de Mauricio Macri y suspendida en diciembre de 2019. Pero como los jubilados peinan canas y la saben “lunga” más que vos y yo, saben que el aumento de la jubilación en septiembre será de solo U$S 1. ¿cómo de solo U$S 1?

Veamos:

Jubilacion minima en pesos versus dólares .jpg Focus Market

Los jubilados peinan “canas” y el aumento jubilatorio es de solo U$S1 por que la formula se ajusta en pesos muy poco en relación a la devaluación de nuestra moneda frente al dólar en el mismo período. Pero peor aún. Todavía le queda devaluación por delante hasta el próximo aumento jubilatorio que será a fin de año. Los jubilados volverán a perder poder adquisitivo en dólares por las sucesivas devaluaciones del peso que se vendrán y por el incremento de la inflación en ese mismo período. Los jubilados peinan “canas”. No necesitan que se la cuenten en esta nota. Ya la conocen. No es un gobierno. Es un sistema económico que no logra que la moneda de emite tenga respaldo y valor. Se escurre entre las manos.

Pero también le pasa al que trabaja. La economía argentina va terminar con un caída histórica de casi el 12% y déficit fiscal superior al 8%. Los cierres de comercios, prestadores de servicios, industrias y mipymes serán de a miles. Los aumentos de los salarios estarán por debajo de la inflación pero a su vez con una pérdida de poder adquisitivo en dólares a niveles del año 2001. Si retrocederán con el “Delorean de Volver al Futuro” al año 2001.

De acuerdo a un Informe del IERAL–Fundación Mediterránea el salario privado formal en dólares se ubica, en el 2020, al nivel de 2001, en torno a 900 dólares. Pero llegó a ubicarse en alrededor de 270 dólares en 2002 (exageradamente bajo), y en 1.650 dólares en 2015 (no sostenible para la productividad de la economía argentina, generó problemas de competitividad y finalmente déficit comercial).

Poder de compra salario en dolares Graficos.jpg Focus Market

El dólar es un bien escaso. Tan escaso que hasta ahora se pueden adquirir para ahorrar solo u$s200. Sin embargo, el próximo paso es mayor escases ante el incremento de su demanda pasando de 1,5 millones de argentinos que lo adquirían prepandemia a 4 millones ahora en la pandemia. Hay dos alternativas posibles: o sufra una fuerte devaluación el peso (camino no buscable ni posible) o que se restrinja más su acceso con un nuevo super recontra mal llamado “cepo” o como lo quieran denominar “dólar solidario” ya no tan “solidario” o “turista” sin “turismo”. Por eso, los argentinos se anticipan al escenario y compran dólar CCL o MEP en el sistema financiero o dolar blue por sobre los U$S 200 que pueden comprar en el mercado formal.

Sin embargo, el gobierno realiza una apuesta importante esta semana ya que no se podrá operar en el mercado oficial del dólar bolsa debido a la proximidad del canje de deuda. Se espera que los bonistas ingresen un importante volumen de billetes mediante el Bonar 24. Para las operaciones en un mercado sin demanda bajaría el dólar MEP y el CCL y con el ingreso de dólares esperan desinflar la presión sobre el dólar en los mercados paralelos tanto financieros como en el informal del dólar blue. De ser exitoso este plan veremos si los resultados son pasajeros o con mayor duración en el tiempo para generar una real reducción de las brechas entre el dólar oficial más impuesto país y los paralelos.

Poder de compra salario en dolar blue Graficos.jpg Focus Market

Si la comparación de la evolución del poder de compra del salario privado formal se realiza usando el tipo de cambio informal o dólar blue, de acuerdo al Ieral de Fundación Mediterránea en 2020 el salario en dólares se ubica un 33% abajo del valor del 2001 (600 versus 900 dólares), pero 119% arriba del valor de 2002. Es importante aclarar que entre 2002 y 2020 también hubo inflación en USA: un salario de 273 dólares en 2002 sería equivalente a un salario de 391 dólares en 2020, que compara contra los 918 o 598 dólares que exhibe el salario local en 2020, ya sea que se lo mida usando el dólar oficial o el del mercado informal.

Hay una generación que no peina “canas”, pero se las tiñen a partir de la experiencia de quienes si las tienen. Hay una generación que no necesita teñirse las “canas” la viven y la padecen. El “día de la marmota” no son lo días que vivimos en cuarentena en la pandemia, sino los últimos 50 años de Argentina donde amanecemos pensando en "verde", pasamos el día tratando de adquirirlos y nos vamos a dormir contando los que nos quedan. Todos los días son iguales. El peso no tiene valor, pierde poder adquisitivo y el sistema económico no cambia sino que le pide al argentino que ahorre en una moneda que pierde valor, no sirve para ahorrar ni mantiene su poder de compra en el supermercado.

(*) Analista Económico.