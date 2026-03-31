Salarios: uno por uno, cuáles serán los gremios que recibirán aumentos en abril

Las paritarias de marzo se movieron en torno al 3%, cerca del índice de precios, pero sin lograr recomponer el salario real. Con acuerdos contenidos y algunos sectores rezagados, los ingresos siguen corriendo por detrás.

En marzo , los salarios de las principales paritarias se ubicaron en una zona de subas del 2,7% al 3% mensual , en línea o levemente por debajo de las expectativas de inflación del mercado. Si bien algunos sectores puntuales lograron ajustes algo más elevados, el promedio se vio contenido por acuerdos más moderados en actividades rezagadas, como transporte, empleadas domésticas y comercio.

En ese contexto, la paritaria de Comercio —uno de los convenios más representativos por cantidad de trabajadores— fijó un incremento del 2% y volvió a marcar una referencia por debajo del IPC para el resto de las negociaciones. Por ahora, el esquema general muestra que los intentos de algunos gremios de cerrar acuerdos por encima de la inflación encuentran límites, ya sea por falta de consenso con el sector empresario o por demoras en la homologación oficial.

Un dato a seguir de cerca, sobre todo por si se trata de un caso puntual o no, es el reciente fallo judicial a favor de los docentes bonaerenses para aplicar la cláusula gatillo. Se trata de un instrumento sensible para la política económica: si bien protege el poder adquisitivo al ajustar salarios por inflación, también refuerza la inercia inflacionaria al indexar costos de manera automática.

En paralelo, la paritaria de Camioneros introdujo un matiz relevante al combinar aumentos alineados con la pauta oficial —en torno al 2%— con el pago de sumas fijas para recomponer ingresos. Este esquema mixto podría convertirse en una referencia para otros sectores en los próximos meses.

En perspectiva, los datos del mercado laboral muestran señales de debilidad. Según C-P Consultora, en lo que va del año se profundizó la contracción salarial, mientras que un informe de Boomerang señala que las nuevas búsquedas laborales ya parten de niveles salariales más bajos, en un contexto de caída del empleo privado registrado.

En la misma línea, el índice de salarios registrados del INDEC mostró en el último dato disponible un aumento del 2%, por debajo de la inflación del 2,9% para ese período, lo que confirma que, pese a las actualizaciones paritarias, los ingresos continúan corriendo por detrás de los precios.

Sanidad

Los trabajadores de Sanidad alcanzaron un nuevo acuerdo paritario en el marco de los convenios colectivos 122/75 (clínicas y sanatorios) y 108/75 (centros de diagnóstico y tratamiento), que establece un incremento salarial total del 5,19%, distribuido en tres tramos.

Para abril, se incorporan las actualizaciones pendientes: un 1,8% correspondiente a febrero y un 1,7% adicional por marzo, consolidando así la recomposición acumulada.

Con estos ajustes, los salarios básicos del convenio 122/75 se ubican en $1.372.187,59 para el personal farmacéutico y en $1.009.073,42 para el personal de servicios generales.

Salarios de farmacéuticos

Los profesionales farmacéuticos encuadrados en el convenio colectivo 659/13 de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) perciben en marzo un salario básico de $1.774.906,29. A ese monto se suma una asignación no remunerativa de $132.512,82, lo que eleva el ingreso bruto inicial a $1.907.419,11, sin contemplar adicionales como antigüedad, bloqueo de título u otros conceptos propios del convenio.

En el caso de los cadetes, el salario básico se ubica en $1.169.991,12, al que se adiciona una suma no remunerativa de $87.350,43.

Bancarios

Los trabajadores bancarios acordaron una nueva actualización salarial en el marco de la paritaria que encabeza la Asociación Bancaria junto a las cámaras del sector. El entendimiento incorporó un incremento del 2,9%, en línea con la inflación de febrero, y llevó la mejora acumulada en lo que va de 2026 al 5,9% respecto de diciembre.

Con este ajuste, el ingreso inicial de la actividad se ubicó en $2.187.023,79, consolidando a los bancarios entre los sectores con mejores remuneraciones del mercado laboral argentino.

Estatales

En el sector público, el Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de recomposición salarial para los empleados estatales, que incluye aumentos porcentuales y el pago de una suma fija extraordinaria. El acuerdo, de carácter retroactivo, establece una suba del 2% para este mes y del 1,7% para el siguiente, ambos calculados sobre las remuneraciones habituales de cada período.

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, los trabajadores estatales percibirán un incremento del 5% en marzo y del 2,5% en abril, lo que eleva la mejora acumulada al 9% en el trimestre febrero-abril. El acuerdo contempla además una cláusula de revisión prevista para mayo.

Camioneros

El sindicato de Camioneros alcanzó un nuevo acuerdo salarial que fija un aumento del 10,5% para el primer semestre del año, acompañado por sumas fijas y adicionales vinculados al presentismo.

Para los salarios de marzo, el incremento es del 2%, mientras que para los de abril se sumará un 1,8%. Además, se estableció el pago de una suma fija no remunerativa de $53.000 correspondiente a marzo, de la cual $49.471 se incorporarán al salario básico a partir de abril, consolidando así parte de la mejora en los ingresos.

Empleadas domésticas

El personal de casas particulares percibe en marzo el segundo tramo del aumento acordado, que implica una suba del 1,5% sobre los salarios vigentes. Con esta actualización, los sueldos mensuales para la categoría de tareas generales se ubican en $410.773,52 para el personal con retiro y en $455.160,14 para quienes trabajan sin retiro.

Empleados de comercio

Los empleados de comercio tendrán nuevas actualizaciones salariales en los próximos meses. Para marzo se aplica un incremento del 2%, mientras que en abril y mayo se sumarán subas del 1,5% en cada caso.

El acuerdo también incorpora un bono extraordinario de $120.000 para todas las categorías. Además, los montos que se venían abonando como sumas no remunerativas —de $40.000 y $60.000— pasan a integrarse de forma definitiva al salario básico, fortaleciendo el ingreso regular del sector.

Trabajadores del plástico

Los trabajadores de la industria del plástico acordaron una recomposición salarial del 16,83% para el período marzo-agosto de 2026, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 797/22. El entendimiento fue alcanzado entre la Unión Obreros y Empleados del Plástico (UOYEP) y la Cámara Argentina de la Industria del Plástico.

El esquema combina incrementos sobre el salario básico con el pago de sumas fijas no remunerativas a lo largo de los seis meses. Para marzo, se estableció una suma de $65.000 no remunerativos junto con una suba del 2% al básico, mientras que en abril el bono ascenderá a $80.000 con un incremento adicional del 1,8%.

Trabajadores rurales

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) acordó un nuevo esquema salarial para los trabajadores del sector, que contempla aumentos escalonados entre marzo y mayo.

De acuerdo con lo pactado, el salario del peón general se ubicará en $1.035.939,96 en marzo, ascenderá a $1.067.018,16 en abril y alcanzará los $1.093.693,62 en mayo. En conjunto, estas actualizaciones implican una mejora acumulada del 9% para el período.

Trabajadores de carga y descarga

Los trabajadores de carga y descarga percibirán con los haberes marzo los nuevos valores acordados en paritarias. El salario básico para un operario de categoría 4 se ubica en $1.230.408, mientras que un conductor de categoría 2 alcanza los $1.468.834. En promedio, el aumento correspondiente a marzo respecto a febrero, es de un 4%.

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Pasteleros

Los trabajadores del sector de la pastelería recibirán una actualización salarial del 3,9% sobre los básicos en todas las categorías, en el marco del último acuerdo paritario.

En paralelo, para la rama de Heladerías y Pizzerías se dispuso el pago de un adicional remunerativo equivalente al 3%, que se suma a la mejora general del sector.

Playeros

Los trabajadores de estaciones de servicio tendrán en marzo un incremento salarial del 4%, según lo establecido en la última paritaria de la actividad.

Con esta actualización, el salario básico para los playeros en las principales cadenas del país se ubica en $1.350.389,10 mensuales. En tanto, los valores de referencia alcanzan los $51.938,04 por jornada y $6.492,26 por hora, de acuerdo con la modalidad de contratación.

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Telefónicos

La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) acordó una nueva actualización salarial con las empresas Claro, Telecom y Movistar, en el marco del convenio colectivo 547/03 y la paritaria 2025-2026.

El entendimiento establece un incremento del 2,9% correspondiente a marzo, que impacta en las escalas salariales de abril. Con esta actualización, el salario básico de un trabajador de telefonía fija se ubica en $1.951.400, mientras que en el segmento móvil alcanza los $1.456.960, sin considerar adicionales como presentismo o capacitación.

Metalúrgicos

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) cerró la paritaria correspondiente al período abril 2025–marzo 2026, cuyo esquema salarial continúa vigente en abril a la espera de una nueva negociación.

Dentro de las escalas actuales, el personal mensualizado del Grupo A (administrativo) en cuarta categoría percibe $1.110.638,90, mientras que un técnico del Grupo B en sexta categoría alcanza los $1.216.077,13. Por su parte, un auxiliar del Grupo C en tercera categoría registra un salario de $945.480,67.

Encargados de edificios

Los trabajadores de edificios nucleados en FATERYH recibirán un nuevo aumento salarial en abril, tras el último acuerdo alcanzado con las cámaras empresarias del sector.

La actualización consiste en una suba del 1,7% sobre los salarios básicos del mes anterior, a lo que se suma el mantenimiento de una suma fija remunerativa de $120.000. Este adicional se liquida de manera proporcional según la categoría y la carga horaria de cada trabajador.

Trabajadores del vidrio

Las escalas salariales de la industria del vidrio registraron un incremento del 3,2% correspondiente a febrero, que se percibe en marzo y alcanza a todas las categorías del sector.

Como referencia, un trabajador de la categoría A1 percibe un ingreso de $1.262.053,18 —incluyendo antigüedad y francos pagos—, mientras que en la categoría H los salarios ascienden a $1.855.721,08.

Trabajadores de la carne

Los trabajadores del sector frigorífico alcanzaron un nuevo acuerdo salarial entre la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne (AFIC) y las cámaras empresarias, que establece incrementos acumulativos junto con una mejora en el adicional por presentismo. Este último se fijó en $86.838,50 mensuales o $43.419,25 por quincena, reforzando el ingreso total del sector.

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Choferes de colectivos (UTA)

Los trabajadores del transporte automotor de pasajeros del AMBA perciben este mes un incremento del 1,3%, correspondiente al último tramo de la paritaria vigente.

El acuerdo también incluye una actualización de los viáticos, que ascienden a $17.000 diarios y pasan a representar entre el 18% y el 22% del ingreso total, según la antigüedad. Además, se incorporan sumas no remunerativas por $120.000, que si bien no impactan en aportes, elevan el ingreso de bolsillo.

Maestranza

El Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA) confirmó los salarios vigentes en el marco del convenio 281/96. El básico para la categoría Oficial se ubica en $406.046, que al sumar adicionales de convenio alcanza un salario conformado de $982.532.

Para abril, se proyecta que el ingreso bruto supere los $990.934. En términos de evolución, el básico acumuló una suba de $57.715 desde diciembre de 2025, lo que representa un incremento cercano al 16% en el trimestre.

Personal de gimnasios

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) acordó una suba salarial total del 9,2% para el período febrero-abril de 2026, en el marco del convenio 804/23.

El esquema se aplica de forma escalonada, con aumentos del 3% en febrero, 3% en marzo y 3,5% en abril, consolidando la recomposición iniciada tras el cierre de la paritaria 2025.

Industria del plástico

La Unión Obreros y Empleados del Plástico (UOYEP) avanzó en una nueva etapa paritaria para 2026, con una mejora salarial del 16,83% entre marzo y agosto.

Para marzo, el acuerdo contempla un incremento del 2% sobre el básico y una suma fija no remunerativa de $65.000. En el caso de un operador calificado del área de producción, el valor hora se ubica en $6.978,05.

Alimentación

La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) alcanzó un preacuerdo con las cámaras empresarias que contempla una recomposición salarial para el período enero-abril de 2026.

El esquema incluye el pago previo de una suma no remunerativa de $100.000 y una actualización de las escalas salariales para abril, que implica un incremento del 9,67% respecto de los valores vigentes.

Metalúrgicos

La paritaria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para la rama metalmecánica fue homologada por el Gobierno y mantiene vigentes las escalas salariales acordadas.

El acuerdo contempla un incremento remunerativo acumulado del 8,4%, junto con sumas no remunerativas por un total de $160.000 hasta marzo. Como referencia, el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) se ubica en $1.036.390, funcionando como piso salarial garantizado para el sector.