Estatales: el Gobierno homologó aumentos y suma fija de $40.000

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y alcanza a trabajadores de la administración nacional. Incluye subas escalonadas y un refuerzo para compensar la inflación.

El incremento tiene carácter retroactivo y alcanza a trabajadores permanentes y no permanentes de la administración pública nacional

El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de aumentos salariales para empleados públicos , junto con el pago de una suma fija extraordinaria . La medida fue formalizada mediante el Decreto 206/2026 publicado en el Boletín Oficial , que homologa las Actas Acuerdo firmadas el 6 de marzo.

El incremento tiene carácter retroactivo y alcanza a trabajadores permanentes y no permanentes de la administración pública nacional. El esquema prevé subas mensuales escalonadas: 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo , calculadas sobre las remuneraciones habituales vigentes en cada período.

Además, se establecieron nuevos topes para el pago de servicios extraordinarios, que irán desde $791.210 en enero hasta $851.392 en mayo de 2026. Para su cálculo no se incluirán adicionales como zona, presentismo u otros conceptos no bonificables.

En paralelo, el acuerdo contempla el pago de una suma fija no bonificable de $40.000, que se abonará en mayo y será percibida por única vez. El refuerzo apunta a cubrir el desfasaje generado por la inflación acumulada .

La normativa también dispone la actualización de escalas salariales en distintos organismos y regímenes, incluyendo el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) , con impacto en viáticos, movilidad, reintegros y adicionales específicos.

En el área de salud, se fijaron nuevos valores para los residentes nacionales que se desempeñan en dependencias del Ministerio de Salud y en el Hospital Garrahan. Un jefe de residentes pasará de $1.473.717 en enero a $1.585.814 en mayo, mientras que un residente de primer año cobrará entre $1.117.549 y $1.202.555 en el mismo período.

También se actualizaron becas y asignaciones vinculadas a estos cargos, en línea con la política de recomposición de ingresos del sector.

Por otra parte, el Gobierno avanzó con ajustes específicos para personal docente y administrativo de organismos estatales mediante el Decreto 208/2026. La medida alcanza a instituciones como la Escuela Nacional de Bibliotecarios y el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), dependiente del ENACOM.

En ese marco, el salario de bedeles del ISER se fijó en $111.212 desde abril y en $112.880 a partir de mayo, mientras que el valor de la hora cátedra se actualizó a $8.143 y luego a $8.266.

El esquema también incluye modificaciones en el régimen de licencias y la actualización de adicionales, como el correspondiente a servicios en la Antártida, que superará los $1,47 millones desde mayo.