Día Mundial de la Obesidad: ¿qué es la megarexia?

Ser respetuoso y entender la situación que atraviesa.

Generar confianza con el paciente para que no se sienta atacado sino para que lentamente entienda que la obesidad trae tarde o temprano problemas a la salud y es lo que queremos evitar.

Hacer sentir cómodo al paciente y ser empático. Que sepa que tiene solución y que estamos para ayudarlos

La megarexia se aborda en forma integral, con psicólogos, nutricionistas, médicos etc. Para poder trabajar distintos aspectos que forman parte de la integridad de la persona tanto físico como a nivel de salud mental. Este abordaje interdisciplinario nos permite trabajar sobre su alimentación, que alimentos elije y cuales no o por que los prefiere unos y no otros. Nos permite conocer tanto si su alimentación se basa en alimentos frescos o consume muchos procesados y las porciones. Podemos conocer como es su comportamiento alimentario y explicar que quizá esas conductas hacen que este ganando peso, aunque no se de cuenta. Si considera que el estilo de vida que lleva actualmente es saludable o le puede traer problemas de salud

El modelo de etapas de cambio de Prochaska y di Clemente es un modelo transteórico que describe en etapas los diferentes momentos de disposición al cambio. El primer eslabón corresponde a la etapa de pre contemplación en donde el paciente niega la existencia de un problema. Es una etapa para escuchar al paciente activamente, generar conciencia de los riesgos y buscar motivación intrínseca. Algunas características del paciente en esta etapa son:

No piensa cambiar nada

Niega si situación

Cree que las consecuencias no son serias

Está a la defensiva.

El rol del profesional consiste en crear consciencia de enfermedad y trabajar en forma conjunta, profesionales, paciente y familiares para lograr una mejor calidad de vida siempre desde el respeto sin apurar procesos sino acompañando y celebrando cada logro.

Nutricionista especializada en obesidad (MN 9739)