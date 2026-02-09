Soberanía tercerizada: Javier Milei, Washington y un acuerdo asimétrico

Este artículo no tiene como objetivo principal evaluar un acuerdo específico en términos técnicos, ni medir su eficiencia económica bajo supuestos abstractos. Su propósito es más ambicioso -y más incómodo-; interrogar el sentido histórico y político de una decisión estratégica que compromete la capacidad misma del Estado argentino para pensarse como sujeto autónomo.

¿En qué medida el nuevo acuerdo Argentina-Estados Unidos constituye una estrategia de inserción internacional o, por el contrario, una profundización cualitativa de la dependencia estructural argentina bajo un formato de subordinación negociada?

El anuncio fue presentado como un hito. Un acuerdo “histórico”, “estratégico”, “civilizatorio”. En una escena cuidadosamente coreografiada, el gobierno argentino celebró su acercamiento definitivo a los Estados Unidos como si se tratara del retorno al mundo, a la adultez económica, a la racionalidad perdida. Sin embargo, al igual que suele ocurrir en las finanzas internacionales, lo verdaderamente relevante no se encuentra en el discurso, sino en la letra chica; no en la épica, sino en la arquitectura.

Este articulo parte de una preocupación metodológica elemental pero incómoda: cuando un acuerdo se anuncia con bombos y platillos, pero se negocia en opacidad; cuando los beneficios prometidos son vagos y las obligaciones concretas ; cuando el calendario político apremia más que la deliberación institucional, no estamos frente a una asociación estratégica, sino ante una transacción asimétrica cuidadosamente administrada.

Lejos de constituir un hecho aislado, el nuevo acuerdo se inscribe en una secuencia que comienza con el Acuerdo Marco previo y se consolida hoy como un dispositivo de alineamiento estructural. En este proceso, la figura del presidente Milei -abiertamente fascinado por su vínculo con Donald Trump y por la validación simbólica de Washington- adquiere centralidad no solo política, sino analítica. La política exterior deja de ser una herramienta del desarrollo para convertirse en un instrumento de legitimación ideológica y financiera.

Más inquietante aún es la coincidencia temporal entre el anuncio del acuerdo y la intervención deliberada de los indicadores de inflación del INDEC, denunciada por diversos medios especializados . Esta simultaneidad no es anecdótica. Forma parte de una lógica de gobierno donde la manipulación institucional, la opacidad estadística y la diplomacia subordinada convergen en un mismo objetivo: sostener un esquema económico frágil mediante respaldo externo y control narrativo interno.

Más allá del acuerdo: lo que realmente está en juego

Este artículo no tiene como objetivo principal evaluar un acuerdo específico en términos técnicos, ni medir su eficiencia económica bajo supuestos abstractos. Su propósito es más ambicioso -y más incómodo-; interrogar el sentido histórico y político de una decisión estratégica que compromete la capacidad misma del Estado argentino para pensarse como sujeto autónomo.

El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, lejos de constituir un hecho aislado o una respuesta pragmática a una coyuntura adversa, luce como la cristalización de una forma de gobierno, de una racionalidad de poder y de una concepción profundamente restrictiva de la soberanía.

No estamos frente a riesgos de un error técnico, ni ante una negociación imperfecta que podría corregirse con ajustes marginales. Estamos frente a una opción estructural, deliberada, coherente y políticamente situada.

La soberanía tercerizada como forma contemporánea de dominación

El concepto central -soberanía tercerizada- no debe entenderse como una metáfora retórica, sino como una categoría analítica precisa. Describe un proceso mediante el cual el Estado conserva formalmente sus atributos jurídicos, pero delega de facto las decisiones estratégicas fundamentales en actores externos y en redes transnacionales de poder.

En este esquema la política económica se subordina a criterios financieros exógenos; los recursos estratégicos se gestionan como activos disponibles para la valorización privada; la política exterior se reduce a alineamiento performativo; las instituciones se reconfiguran para producir opacidad funcional; y la democracia se vacía de contenido decisional real.

La soberanía no desaparece; se administra en favor de terceros.

Milei y la ruptura del pudor histórico

La historia argentina conoce múltiples episodios de dependencia, subordinación y pérdida de autonomía. Sin embargo, el período Milei introduce una novedad cualitativa; la desaparición del pudor político. Allí donde antes la dependencia se justificaba como necesidad, hoy se exhibe como virtud. Allí donde antes se disimulaba la subordinación, hoy se la reivindica como identidad.

El gobierno de Javier Milei no solo acepta la asimetría; la celebra. No solo alinea al país con Estados Unidos; lo hace desde una lógica afectiva, ideológica y confesional que clausura deliberadamente cualquier margen de negociación estratégica.

Este desplazamiento no es menor. Marca el pasaje de una dependencia trágica a una dependencia voluntaria y orgullosa, legitimada por una narrativa de modernidad, libertad y racionalidad económica que no resiste el contraste empírico ni histórico.

Estados Unidos: poder sin asociación

El análisis geopolítico demuestra que Estados Unidos no actúa en función del desarrollo de sus socios periféricos, sino de sus intereses estructurales. El mundo de Trump -pero no solo el de Trump- no es un mundo de asociaciones simétricas, sino de jerarquías funcionales.

Argentina no es integrada como socio estratégico, sino como proveedor confiable y disciplinado. Recursos, alineamiento político y previsibilidad normativa constituyen la moneda de intercambio. A cambio, no se ofrece desarrollo, ni transferencia tecnológica, ni autonomía incremental, sino respaldo contingente y reversible. El acuerdo, en este sentido, no reduce la dependencia, la formaliza.

La financialized ruling class y el Estado capturado

Uno de los inventos centrales es el rol decisivo de la financialized ruling class que gobierna el Estado argentino. Cancillería hoy, es una extensión del sistema financiero local e internacional. La élite ex J.P. Morgan no representa un interés nacional alternativo; representa una racionalidad transnacional que ha colonizado las instancias decisorias.

Para esta clase dirigente el país es una cartera de activos; la política es gestión de expectativas; la sociedad es variable de ajuste; y la soberanía es obstáculo.

El acuerdo con Estados Unidos no es, para ellos, una cesión dolorosa, sino una confirmación identitaria. No hay felonía, porque no hay pertenencia nacional previa que abandonar.

Instituciones vaciadas, democracia erosionada

La manipulación estadística, la opacidad deliberada y la desinstitucionalización del debate no son fallas colaterales del proceso; son condiciones de posibilidad. Sin control del relato, sin neutralización del conflicto y sin desplazamiento de la deliberación democrática, la soberanía tercerizada sería políticamente inviable.

El INDEC, la Cancillería, el BCRA y otros organismos estratégicos como Energía, Minería, aparecen así no como contrapesos, sino como engranajes de una gobernanza opaca, diseñada para hacer tolerable lo que, de otro modo, resultaría socialmente inaceptable.

En este contexto, la democracia se reduce a un ritual electoral sin capacidad efectiva de incidir sobre las decisiones estratégicas.

Responsabilidad histórica: lo que se entrega no se recupera fácilmente

Toda decisión de política internacional tiene consecuencias que exceden el mandato de un gobierno. Los compromisos asumidos, las normas adoptadas y las capacidades delegadas hipotecan el futuro. La reversibilidad, tantas veces invocada, es en la práctica extremadamente costosa.

El acuerdo compromete de manera profunda la autonomía económica; la soberanía energética y minera; la capacidad regulatoria del Estado; el margen de maniobra de gobiernos futuros; la posibilidad misma de un proyecto de desarrollo nacional. No se trata de una discusión ideológica. Se trata de responsabilidad histórica.

Una decisión que define una época

El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos no inaugura una etapa de desarrollo, ni una inserción inteligente en el mundo, ni una modernización largamente postergada. Inaugura -o más precisamente consolida- una etapa de administración subordinada, en la que el Estado argentino renuncia a pensarse como actor estratégico y se limita a gestionar su propia dependencia.

La soberanía tercerizada no es una fatalidad impuesta desde afuera. Es una elección política hecha desde adentro, por una élite que ya no concibe a la Argentina como proyecto argentino, sino como espacio funcional dentro de un orden global que no controla ni cuestiona.

Este articulo deja constancia de esa elección. No para cerrar el debate, sino para reabrirlo en los términos que el discurso oficial intenta clausurar.

Porque, en última instancia, la pregunta que subyace a todo el análisis no es económica ni diplomática, sino profundamente política e histórica: ¿qué se está dispuesto a entregar -y a cambio de qué- cuando se terceriza la soberanía?

Doctor en Ciencia Política. Master en Política Económica Internacional. Profesor de Finanzas en tiempos irracionales. YouTube: @DrPabloTigani, en X: @pablotigani