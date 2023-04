Oposición afina en detalle estrategia tras “renunciamiento” y sangría del FdT en PBA

El renunciamiento de Alberto Fernández a presentarse para un nuevo mandato en las próximas elecciones tomó por sorpresa a varios dirigentes de la oposición en la provincia de Buenos Aires. Pese a que muchos creían que era algo dentro de lo previsible no esperaban que se diera tan pronto, para los tiempos de la política, cuando todavía faltan dos meses para el cierre de listas.

Lo que está en juego es cómo se reordenará el partido para dar la pelea en las elecciones. Cabe recordar que los intendentes buscan que se respete su rol y que no les abran internas con el fin no solo de poder transitar las PASO sin palos en el camino hacia adentro y para que se pongan todos los cañones en aquellos distritos donde hoy no gobierna el PRO.

Larreta ya dio el visto bueno. Y tiene sentido. Buena parte de los intendentes lo apoya ya sea de manera pública o en privado. Sin embargo, la línea de Bullrich y Ritondo no ceden y quieren disputar cada territorio.

“Es un encuentro de rosca para adentro. No vamos a tener una definición en concreto porque dependemos de la bajada a nivel nacional, pero es una forma de poder hacer más fuerza para que se transmita hacia arriba la necesidad de cerrar abajo más allá de cómo decidan arriba”, le dice a Ámbito un intendente bonaerense del PRO.

De ahí los diferentes tipos de boleta que se analizan. Con dos candidatos a presidente, dos a gobernador y un intendente, dos aspirantes arriba, uno en el medio y un jefe comunal. Y otras ofertas más que están en juego.

Socios

Por su parte, el presidente de la UCR bonaerense y precandidato a gobernador, Maximiliano Abad, movilizó parte de la tropa radical a Lomas de Zamora para mostrar músculo con el fin de no quedar afuera de la discusión.

El encuentro sirvió para ganar una foto de poder mientras el titular de la UCR bonaerense enfrenta una pelea interna con Gustavo Posse y Martín Tetaz, para convertirse en el representante de los boinas blancas para la Provincia, realizará la semana próxima un acto en Lanús.

Abad forma parte de la línea bonaerense aliada con el referente nacional Facundo Manes. Desde la oposición interna consideran que se trata de una candidatura que no tiene peso y que solo busca cumplir acuerdos con un sector del PRO para negociar cargos en el ejecutivo ante un eventual triunfo. Claro, desde el oficialismo partidario acusan de lo mismo a la rama que comulga con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

Quienes también mostrar poder fueron los dirigentes de la Coalición Cívica. Que, en un encuentro que incluyó a los socios como Abad y Santilli, también reclamaron por la necesidad de terminar con los cruces internos y pedir lugares en el gobierno en caso de que la oposición llegue a ganar la Provincia.

La diputada Maricel Etchecoin, a cargo de la presidencia de la CC bonaerense, fue contundente al respecto. “Tenemos muy en claro que la unidad es la fortaleza para un proyecto nacional y tiene que estar representada por los mejores de nosotros”, manifestó. Y agregó que “quien no entienda que la provincia de Buenos Aires tiene que estar en un proyecto nacional porque es la base para gobernar, se juega el 10 de diciembre”.