Mendoza aprobó una reforma constitucional para incluir las autonomías municipales en la Carta Magna

Con votos del kirchnerismo, el Senado sancionó definitivamente el proyecto impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo. Ahora, los ciudadanos deberán votar en un referéndum.

La reforma de la Constitución contó con 28 votos a favor y 10 en contra en el Senado de Mendoza.

El Senado de Mendoza le dio este martes sanción definitiva al proyecto impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo que propone modificar la Constitución provincial para incorporar las autonomías municipales . El texto ya contaba con luz verde de Diputados.

La iniciativa fue aprobada por 28 votos a favor y solo 10 en contra y consiguió la mayoría especial requerida para este tipo de casos. En particular, lo que terminó de inclinar la balanza fue el apoyo de legisladores kirchneristas, en contraposición al resto del peronismo, que se manifestó de manera contraria.

De esta manera, la iniciativa presentada por el radical Cornejo logró la sanción definitiva. Ahora, será la ciudadanía la que decidirá en las urnas a través de un referéndum, que podría ir pegado a las elecciones del año próximo.

El 22 de abril pasado, la Cámara de Diputados de Mendoza le había dado media sanción al proyecto de enmienda de la Constitución Provincial en su artículo 197°, para avanzar en la autonomía municipal.

La enmienda promovida establece entre otros puntos, que sin perjuicio de lo establecido en los “Artículos 177, 198 y la Sección Quinta, Capítulo V de la presente Constitución, los municipios podrán dictar sus respectivas Cartas Orgánicas Municipales, no pudiendo apartarse de los principios, competencias y limitaciones establecidos en el Artículo 199 de la presente Constitución”.

Alfredo Cornejo Alfredo Cornejo impulsa la reforma constitucional en Mendoza.

Para ello, dispone una “convención convocada a tal fin, debiendo observarse para su declaración de necesidad, convocatoria, elección de convencionales y sanción, los mismos requisitos, mayorías y procedimientos establecidos por esta Constitución para su reforma”.

En aquellos municipios que no dicten su propia Carta Orgánica, “continuará rigiendo la Ley Orgánica de Municipalidades”.

Asimismo, expresa que “en el ejercicio de su autonomía, los municipios organizarán sus instituciones, competencias y procedimientos dentro de las materias propias del orden local, sin invadir atribuciones provinciales o nacionales”.

“En materia económico-financiera las Municipalidades tienen las rentas que determina esta Constitución y la Ley Provincial de Coparticipación y tendrán la facultad de crear, modificar y percibir tasas retributivas por la prestación efectiva, individualizada o potencial de servicios públicos de su competencia, contribuciones de mejoras originadas en el mayor valor de los inmuebles como consecuencia directa de la ejecución de obras públicas municipales y/o derechos y cánones por el uso del dominio público, el ejercicio del poder de policía municipal y la emisión de actos administrativos o licencias. No pudiendo cobrar impuestos de ningún tipo”, añade el texto aprobado.

La pulseada política

Más allá de la cuestión técnica, detrás subyace una pulseada política, que tuvo su punto de mayor tensión cuando el intendente peronista Omar Félix intentó impulsar la autonomía municipal de San Rafael. Eso le valió un nuevo enfrentamiento con la gestión Alfredo Cornejo, que judicializó el entuerto y logró frenar el proceso.

En la ocasión, Cornejo remarcó que “históricamente, las gestiones municipales encabezadas por la familia Félix han promovido esta iniciativa”, aunque afirmó “que, a su entender, los municipios mendocinos ya cuentan con autonomía en el marco de la legislación vigente y la Constitución Nacional, aun cuando no esté expresamente incorporada en la Constitución provincial, apuntó el mandatario en referencia a uno de los bastiones peronistas de Mendoza.

En ese sentido, sostuvo que “los municipios en Mendoza tienen autonomía, reconocida por la Ley Orgánica y la Constitución Nacional, aunque no esté consagrada en la Constitución provincial”.

“Han hecho una cosa que tiene serias debilidades”, detalló, y consideró que el bajo nivel de participación electoral en los comicios municipales de febrero evidencia la falta de interés ciudadano: “Fue a votar muy poca gente, menos de la mitad de los sanrafaelinos, para una cuestión tan seria”.