Paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no funcionan este martes 28 de abril

Se trata de una medida de fuerza por un conflicto salarial que arrastra más de un año. Denuncian deudas de aguinaldos e incrementos.

Algunas líneas de colectivos realizan un paro en el AMBA.

Los trabajadores de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) sostienen un paro de colectivos que ya lleva ocho días consecutivos , en el marco de un conflicto salarial que, según denunciaron, se arrastra desde hace más de un año .

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Los choferes aseguraron que percibieron sus haberes en cuotas durante los últimos meses y que aún les adeudan el aguinaldo y distintos incrementos salariales. “Hay compañeros que no tienen para comer”, afirmaron, al describir la gravedad de la situación.

Uno de los trabajadores explicó: “Igual este conflicto viene desde hace un año y medio que venimos cobrando en cuotas . Ya no se pudo aguantar más y tomamos la decisión de no salir hasta que no nos paguen lo adeudado”.

Otro conductor detalló el impacto económico que atraviesan: “ Estamos haciendo changas , hay compañeros que son grandes y no tienen para viajar, no tienen para la nafta".

"Venimos hace dos años renegando con los sueldos en cuotas. No nos pagaron los aumentos ni los viáticos. Hay compañeros que ya no tienen para comer, yo tengo dos chicos”, agregó.

En total, el conflicto involucra a 427 trabajadores, quienes decidieron interrumpir el servicio hasta obtener una respuesta concreta por parte de la empresa.

Líneas y zonas afectadas

La medida de fuerza, que comenzó el 20 de abril, afecta a miles de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las líneas que permanecen sin servicio son la 707, 333, 407, 437 y 700, que circulan principalmente por los partidos bonaerenses de San Isidro, Vicente López y Escobar.

La falta de transporte genera complicaciones para quienes dependen de estos recorridos para trasladarse diariamente.

Hasta el momento, la empresa no logró normalizar la situación ni ofreció una solución al reclamo salarial. Ante este escenario, los trabajadores advirtieron que la medida podría continuar si no se alcanza un acuerdo en la asamblea prevista para este lunes al mediodía.

El conflicto, que ya impacta de lleno en el servicio, mantiene en vilo a miles de pasajeros que dependen de estas líneas para sus desplazamientos cotidianos.