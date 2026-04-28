Nación aprobó un crédito del BID por u$s150 millones para obras de desarrollo urbano en Neuquén

Es en el marco de una línea por hasta u$s700 millones para proyectos de ese estilo en todo el país. La medida se publicó en el Boletín Oficial.

El Gobierno aprobó una línea de crédito condicional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para proyectos de inversión en todo el país por un monto de hasta u$s700 millones, con el objetivo de promover la mejora del hábitat y el desarrollo urbano sostenible. Neuquén , primer beneficiado, recibirá u$s150 millones.

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El programa financiero, denominado “Revitalización Urbana y Mejoramiento del Hábitat”, fue avalado gubernamentalmente este martes mediante el Decreto 283/2026, publicado en el Boletín Oficial, y contempla un plazo de utilización de 15 años.

En el marco de este acuerdo global, se autorizó un préstamo específico de u$s150 millones destinado exclusivamente a la provincia de Neuquén. El fin primordial es “contribuir al desarrollo urbano sostenible e inclusivo ” en el territorio neuquino.

Además, los objetivos específicos del programa son “mejorar de forma integral las áreas consolidadas de entornos urbanos, promover la formalización y el desarrollo urbano de barrios populares y áreas precarias y fortalecer la gestión urbana y territorial sostenible”.

El Banco Central (BCRA) avaló la operación al determinar que el ingreso de estas divisas tiene un impacto " acotado y consistente" con la balanza de pagos internacional, sin generar desequilibrios macroeconómicos.

Asimismo, la Oficina Nacional de Crédito Público no presentó objeciones al destacar que el costo financiero del préstamo del BID es inferior al que la Argentina podría obtener en el mercado.

También se firmó un Contrato de Contragarantía entre el Estado Nacional y Neuquén a fin de asegurar el pago de los compromisos emergentes del préstamo y de preservar el crédito público del país.

BID Nación le dio luz verde a una línea de créditos del BID por u$s700 millones para obras de desarrollo urbano y hábitat.

En este sentido, quedó estipulado que si la provincia incumple con los pagos al BID, el Gobierno nacional queda facultado para realizar un débito automático de los fondos de la Coparticipación Federal de Impuestos que le corresponden a Neuquén hasta cubrir el total de la deuda.

Durante noviembre del año pasado, la Legislatura de Neuquén había autorizado al gobernador Rolando Figueroa a avanzar en la toma de dos nuevos créditos por u$s300 millones en total, destinados a obras urbanas, de conectividad y de fomento del turismo. Lo hizo mediante la aprobación de las leyes 3.536 y 3.540.

En una sesión especial, la Cámara de Diputados neuquina le dio luz verde al mandatario para contraer un préstamo de u$s150 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se destinará a financiar el Proyecto Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo Fase 1.

Dicho programa se orienta al mejoramiento de entornos urbanos, desarrollo de barrios populares y precarios y al fortalecimiento de la gestión territorial sostenible.

En tanto, la operación crediticia con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), también por u$s150 millones, apunta a mejorar la conectividad y el acceso a destinos turísticos. Fue aprobada bajo la ley 3.536, sancionada en sesión ordinaria.