Por presión de las federaciones, FIFA decide aumentar los premios del Mundial 2026

Si bien el máximo organismo del fútbol mundial está dispuesto a modificar el prize money, la propuesta debe ser aprobada en la reunión del Consejo de la FIFA que se celebrará hoy, previa al 76º Congreso de la FIFA en Vancouver.

La Copa del Mundo que se disputará desde el 11 de junjio en México, Estados Unidos y Canadá dejó ver su primera disputa y es de orden económico.

El Mundial 2026 todavía no empieza y ya dejó ver su primera disputa, que no está relacionada con lo deportivo sino por lo económico.

A principios de abril, las Federaciones de la UEFA comenzaron a impulsar una presión silenciosa sobre la FIFA para elevar premios y apoyos, ante el temor que la Copa del Mundo les resulte deficitaria.

Las Federaciones europeas entienden que será el más grande, el más largo, pero también el más caro y ante eso varias federaciones europeas solicitaron a la UEFA que abogue por mayores ingresos y recursos para la próxima competencia.

La solicitud viajó de la UEFA hacia la FIFA, organizadora de un torneo que espera ingresos por encima de los u$s 11.000.000.000.

Este campeonato del mundo será el primero en que participarán 48 selecciones nacionales . Esto hace que, si bien la cantidad de premios establecidos fuese alta, esta deba repartirse entre más selecciones . El fondo inicial de más de u$s 720.000.000 fue considerado insuficiente para varias federaciones que terminaban percibiendo muy poco dinero.

El sistema diseñado por la FIFA contemplaba en concepto de “fondos de desarrollo” u$s 5.000.000 para cada una de las 211 federaciones nacionales que el organismo reconoce. El dinero se distribuye durante el ciclo de cuatro años (2022-2026) entre la finalización del Mundial y el comienzo del siguiente.

INFNTINO Las Federaciones europeas presionarn para que FIFA aumente los premios para el Mundial 2026. Gianni Infantino está de acuerdo pero hoy se deberá ratificar en la reunión del Congreso del máximo organismo. @X.com

En cuanto al reparto por mérito deportivo en la competición, la FIFA preveía una cantidad fija de u$s 10.500.000 a cada una de las 48 selecciones clasificadas. En caso de pasar de grupo, el premio era de u$s 2.000.000 por llegar a los dieciseisavos de final; u$s 4.000.000 para los octavos de final y u$s 8.000.000 para los cuartos de final. El incremento real era para los semifinalistas y finalistas, quedándose el campeón con u$s 50.000.000 en total y e subcampeón con u$s 33.000.000. Además, cada federación percibe u$s 1.500.000 para preparación. También está previsto que estas cifras aumenten con el nuevo acuerdo.

Aunque el premio total sube a u$s 727.000.000, un salto significativo con relación al último Mundial de Qatar a 2022, el torneo también cambia de escala y de proporciones y, más equipos en la mesa, implica porciones más pequeñas para repartir.

El Mundial que comienza el próximo 11 de junio sale de la lógica estructura de sede única y al llevarse a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, obliga a desplazamientos constantes, hoteles, vuelos internos, logística extendida…

Además. en los Estados Unidos aparece otra variable. Los impuestos cambian según el estado. No es lo mismo jugar en Florida que en Califonia y el recorrido en el torneo puede alterar la carga fiscal de una selección.

La FIFA cubre una base de los gastos de cada selección nacional: alojamiento, transporte y manutención para delegaciones de hasta 50 personas durante la competencia. Además de vuelos entre sedes, centros de entrenamiento. Es decir un operativo estándar.

Sin embargo, las selecciones europeas suelen moverse fuera de ese entorno estructurado y específico. Viajan con delegaciones más amplias, equipos técnicos extendidos, estructuras de apoyo que crecen en forma proporcional con el nivel competitivo. Cada integrante adicional sale del presupuesto de la federación, como así también ciertas decisiones deportivas como elegir un centro de entrenamiento fuera del catálogo oficial, lo que implica asumir la diferencia.

En la antesala del torneo, algunas federaciones ya se toparon con precios concretos y se sorprendieron y alarmaron cuando se informaron que ciertas instalaciones en Estados Unidos cotizadas entre u$s 25.000.000 y u$s 50.000 por día. A eso se suman traslados internos y estancias prolongadas.

Hoy será un día clave

El fin de semana la FIFA comunicó que el premio en metálico ofertado aumentará, ya que se prevé que el organismo rector mundial supere los u$s 11.000.000.000 en ingresos en el actual ciclo cuatrienal, de 2023 a 2026.

"La FIFA puede confirmar que está en conversaciones con federaciones de todo el mundo ‌para aumentar los ingresos disponibles", declaró un portavoz de la FIFA.

"Esto incluye una propuesta de aumento de las contribuciones financieras a todos los equipos clasificados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y de los fondos de desarrollo disponibles para las 211 federaciones miembro".

"La Copa Mundial de la FIFA 2026 será revolucionaria en cuanto ‌a su contribución financiera a la comunidad futbolística mundial, y la FIFA se enorgullece de encontrarse en su mejor situación financiera de la historia para beneficiar al fútbol mundial a través de su ‌programa FIFA Forward", agregó.

No obstante, la propuesta debe ser aprobada en la reunión del Consejo de la FIFA que se celebrará hoy, previa al 76º Congreso de la FIFA en Vancouver.