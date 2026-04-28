De Ferraris a Lamborghinis: cómo funciona la máquina expendedora de coches de lujo más grande del mundo

La torre almacena hasta 60 vehículos y los baja mediante un sistema de ascensores, tras hacer la compra en una pantalla táctil de la entrada.

La propuesta busca optimizar el espacio y ofrecer una experiencia de compra que destaque.

En Singapur , una torre de vidrio de 15 pisos transformó por completo la forma de vender autos de alta gama . Lejos de las tradicionales concesionaras, el edificio entero funciona como una "máquina expendedora" que entrega Ferraris, Lamborghinis y Porsches en cuestión de minutos.

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La estructura pertenece a Autobahn Motors Singapore y cuenta con un sistema que almacena, selecciona y despacha vehículos de forma automática. ¡Descubrílo!

"Lujo total" Porque Singapur construyó una torre de vidrio de 15 pisos que funciona como una máquina expendedora de Ferraris y Lamborghinis: elegís un piso, pagás, y te vas conduciendo el auto. pic.twitter.com/8nOkDfWCTX

La estructura fue diseñada como respuesta directa a la falta de espacio en Singapur . En una ciudad donde el suelo es extremadamente costoso y escaso, construir un concesionario tradicional resultaba poco eficiente.

Por eso, la empresa optó por una torre de 15 niveles dividida en módulos donde se almacenan alrededor de 60 vehículos de alta gama. Cada piso funciona como un “estante” vertical que guarda autos de marcas como Ferrari, Porsche, Bentley, Lamborghini o McLaren.

El concepto también apunta a la eficiencia logística. En lugar de recorrer un salón, el cliente interactúa con el sistema desde la planta baja, selecciona el vehículo y el edificio lo entrega automáticamente. Además, permite la rotación de stock.

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¿Cómo comprar un superdeportivo en una pantalla táctil?

El proceso de compra está completamente digitalizado. En la base del edificio, el cliente se encuentra con una gran pantalla interactiva que funciona como catálogo en tiempo real. Ahí se muestran los vehículos disponibles, con imágenes, especificaciones y detalles técnicos.

También incluye recorridos virtuales del transporte. Una característica pensada para compradores internacionales o coleccionistas que realizan transacciones a distancia.

Una vez elegido el modelo, el sistema activa una serie de ascensores automáticos que localizan el vehículo dentro de la torre y lo trasladan hasta la planta baja. En aproximadamente dos minutos, dependiendo del piso, el auto aparece frente al cliente, listo para ser inspeccionado o retirado.

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Tecnología e ingeniería: el sistema que mueve millones de dólares en segundos

El funcionamiento interno del edificio depende de un sistema de control central que gestiona los movimientos dentro de la torre, como un "gran robot". Cada automóvil tiene una ubicación asignada y el software calcula la ruta más eficiente para trasladarlo sin errores o demoras.

La infraestructura está diseñada para manipular vehículos de gran peso y valor con total precisión, utilizando plataformas mecánicas que funcionan de manera sincronizada.

El proyecto también fue pensado como una forma de diferenciación comercial. En un mercado donde los autos de lujo suelen competir por exclusividad, la experiencia de compra se convierte en parte del producto.

Gary Hong, generante de la firma, comentó en 2017 que optaron por este formato para destacarse. "Necesitábamos cumplir con nuestro requisito de almacenar muchos coches, al mismo tiempo queríamos ser creativos e innovadores", detalló.