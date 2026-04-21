Paro de colectivos en el AMBA: medida de fuerza afecta a miles de pasajeros este martes 21 de abril

Los choferes de la empresa de colectivos Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) llevan adelante un paro de colectivos este martes en reclamo de pago de salarios adeudados. La medida de fuerza gremial afecta a las líneas 333, 407, 437 y 707 que circulan por la zona norte del Gran Buenos Aires.

MOGSM administra diferentes recorridos que atraviesan a San Isidro, Tigre, Vicente López y Escobar. Históricamente, la empresa también estuvo a cargo de las líneas 310 y 670 que circulaban por San Martín, pero en 2015 pasaron a manos de la empresa "La Nueva Metropol".

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Entre Ríos confirmó una nueva medida de fuerza que impactará directamente en el transporte de pasajeros en Paraná y la región este martes. El gremio anunció Ahora una retención de servicios que afectará específicamente a las líneas de media y larga distancia. “El colectivo que iba a Buenos Aires de las 7, no salió”, indicaron a medios locales.

Ahora desde el gremio. La retención no afecta la líneas de transporte urbano de colectivo ni el transporte del área Metropolitana. Según informaron desde el sindicato, la restricción del servicio se lleva a cabo desde este martes a las 7 . Durante ese lapso, las unidades no saldrán de la terminal ni realizarán sus recorridos habituales.

La decisión de ir al paro responde a la decisión de “solidarizarse con los choferes que no fueron incorporados al nuevo sistema de transporte de la Capital Entrerriana”, dijeron fuentes del gremio.

La retención de servicios genera preocupación entre los usuarios que diariamente utilizan estos transportes para viajar por la provincia o hacia provincias vecinas por motivos laborales, de estudio o salud. Se recomienda a los pasajeros consultar en las boleterías de las distintas empresas para reprogramar sus viajes o buscar alternativas de traslado.

Catamarca: levantan el paro de colectivos, pero advierten que el sistema está al borde del colapso

Luego de dos días de paralización casi total del sistema urbano, el servicio de transporte público en Catamarca retomó su servicio este viernes. Sin embargo, el conflicto está lejos de resolverse: desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtieron que, de no haber avances concretos en las negociaciones salariales, las medidas de fuerza podrían retomarse e incluso intensificarse a partir de este lunes con un paro.

Desde la UTA advierten que el sector arrastra una combinación de factores que deterioraron su funcionamiento. Entre las causas que explican la crisis, las empresas señalaron el atraso en el pago de compensaciones tanto nacionales como provinciales. En particular, remarcaron que la administración de Javier Milei mantiene deudas vinculadas a los atributos sociales de la tarjeta SUBE correspondientes a los primeros meses del año, mientras que a nivel provincial aún no se cancelaron subsidios recientes.

Según detalló el medio Contexto Tucumán, a este cuadro se suma el cuestionamiento al esquema tarifario vigente. Si bien los ciudadanos ya no pueden afrontar el valor del boleto, desde el sector empresario sostienen que el precio actual se encuentra muy por debajo del costo real del servicio. Según sus estimaciones, el pasaje debería ubicarse en torno a los $ 2.800, ya que con la tarifa actual registran una pérdida cercana al 40% por cada viaje.

El incremento de los costos operativos también aparece como un elemento determinante.El precio del combustible experimentó subas cercanas al 30%, a lo que se agregan los ajustes derivados de las negociaciones paritarias. Además, las empresas advierten sobre la falta de financiamiento para sostener los boletos gratuitos, que representan aproximadamente una cuarta parte de los usuarios del sistema.

Lo que ocurre en territorio catamarqueño se enmarca en el conflicto del Transporte a nivel nacional: las empresas de colectivos volvieron a alertar que habrá menor circulación de formaciones en las calles. Pese a que Nación prometió pagar un tercio de su deuda con las cámaras empresarias, se trata de un monto que no resuelve sus problemas económicos y financieros.

La Secretaría de Transporte se comprometió a abonar $44.000 millones a las principales empresas de transporte, en concepto de pago de subsidios de febrero. La propuesta, que el Gobierno encuadró como un intento por "regularizar las cuentas y las frecuencias" de las compañías, fue tomada por un sector empresario como una "decepción". En total, Nación mantiene una deuda de $115.000 millones con las cámaras empresarias AAETA, CTPBA, CETUBA y CEAP.

Qué servicios estarán afectados por el paro nacional de este martes

En plena crisis económica y en permanente conflicto salarial, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó la puesta en marcha de un paro nacional de 24 horas que entrará en vigencia a partir de las 00:00 de este martes 21 de abril.

La medida de fuerza contará con una adhesión clave: los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Debido a esta huelga, se prevé una jornada con fuertes complicaciones en la prestación de servicios públicos.

La amplia adhesión de distintos sectores estatales y aeronáuticos provocará fuertes complicaciones en el normal funcionamiento de los siguientes servicios:

Vuelos aerocomerciales: Al acoplarse los trabajadores de la ANAC (quienes regulan y fiscalizan la actividad aérea), se esperan severas demoras y cancelaciones de vuelos en los distintos aeropuertos del país.

Al acoplarse los trabajadores de la ANAC (quienes regulan y fiscalizan la actividad aérea), se esperan severas demoras y cancelaciones de vuelos en los distintos aeropuertos del país. Administración Pública: La atención al ciudadano estará fuertemente afectada en múltiples organismos y dependencias estatales a lo largo de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Los puntos principales del cese de tareas son: