Paro de colectivos: el Gobierno recibió a las cámaras y el sector define los próximos pasos + Seguir en









Ambas partes decidieron conformar una mesa técnica y volver a reunirse el martes próximo. La CNRT se comprometió a regularizar la deuda.

El Gobierno recibió a las cámaras empresarias en el marco de la medida de fuerza que redujo la frecuencia de colectivos. Transporte

En medio de las tensiones por la frecuencia del servicio de colectivos y los reclamos por pagos atrasados, el Gobierno recibió este jueves a las principales cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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Las partes se comprometieron en la conformación de una mesa técnica, que volverá a reunirse el martes. Ahora, el sector decide qué pasará con las medidas de fuerza, que por ahora continúan.

El encuentro se llevó a cabo entre autoridades de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura y de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía junto a representantes de las empresas del sector, en una reunión centrada en la situación financiera y operativa de las líneas de colectivos que circulan bajo jurisdicción nacional.

Según informaron fuentes oficiales, durante la reunión se puso sobre la mesa la necesidad de encarar una reorganización de fondo de un esquema que arrastra “desequilibrios estructurales” y reclamos persistentes por parte de las compañías. En ese marco, se resolvió conformar mesas de trabajo técnicas para sostener un canal de diálogo permanente entre el Estado y las cámaras empresarias.

Paro de colectivos: cómo sigue el conflicto Uno de los puntos centrales del encuentro fue la cuestión de los subsidios y las deudas pendientes. Desde el Gobierno remarcaron que el miércoles se efectivizó el pago del anticipo del 60% correspondiente al Régimen de Compensaciones Tarifarias de abril, y señalaron que también comenzaron a evaluarse alternativas para regularizar los saldos adeudados.

En paralelo, se abordó la actualización tarifaria aplicada desde la llegada de las nuevas autoridades en enero. De acuerdo con la información oficial, entre febrero y marzo se acumularon incrementos del 41%, una suba que, según la administración nacional, apunta a reforzar la autonomía operativa de las empresas y reducir la dependencia del esquema de compensaciones. Como resultado inmediato del encuentro, se definió una nueva mesa técnica para el próximo martes por la mañana. Allí se trabajará sobre propuestas concretas para la reorganización del sistema y sobre variantes para el pago de la deuda acumulada con las empresas. Desde la Secretaría de Transporte sostuvieron que existe “plena disposición” para acompañar al sector en la búsqueda de soluciones que permitan garantizar la continuidad y calidad del servicio, en un contexto donde la frecuencia de varias líneas quedó en el centro de las críticas de usuarios y autoridades. Del encuentro participaron el secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Transporte, Fernando Herrmann; y el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés. Por parte del sector empresario asistieron representantes de AAETA, CEUTUPBA, CTPBA, CETUBA y CEAP.

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