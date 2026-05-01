Pecom compró bloque de petróleo al norte de Vaca Muerta: superará los 50.000 barriles diarios operados

La compañía adquirió el 57% del bloque El Corcobo a Pluspetrol y dará un salto de escala en producción, consolidando su posicionamiento en el upstream argentino.

La adquisición del bloque El Corcobo permitirá a PECOM superar los 50.000 barriles diarios y posicionarse entre los principales operadores de crudo de Argentina.

PECOM avanzó en una de las operaciones más relevantes del año en el sector hidrocarburífero al anunciar la adquisición del 57% del bloque El Corcobo a Pluspetrol . La transacción permitirá a la compañía superar los 50.000 barriles diarios operados , consolidándose entre los principales productores de crudo del país. El Corcobo se encuentra ubicado entre las provincias de Mendoza y La Pampa , aunque el yacimiento opera principalmente en la zona de Malargüe , al sur mendocino.

El acuerdo -firmado junto a su relacionada San Benito Upstream- incluye las concesiones CNQ-7 Gobernador Ayala, CNQ-7A, Jagüel Casa de Piedra y Gobernador Ayala III, también ubicadas entre Mendoza y La Pampa. En conjunto, estos activos aportan una producción cercana a los 18.000 barriles diarios , lo que explica el fuerte impacto de la operación en la escala de la compañía.

“ Estamos dando un paso histórico completando una adquisición que consolida a PECOM entre los cinco principales operadores del sector en el país ”, destacó Horacio Bustillo. Y agregó: “ Estamos convencidos de que podemos agregar mucho valor a El Corcobo ”.

Al norte del Río Colorado. La compra de El Corcobo no solo amplía la producción de la compañía, sino que también consolida su rol como uno de los actores clave en el desarrollo del petróleo convencional en el país.

El bloque El Corcobo está compuesto por yacimientos maduros con potencial para recuperación terciaria (EOR) , una técnica clave para maximizar la producción en campos convencionales.

En este segmento, PECOM cuenta con experiencia técnica y operativa, lo que representa una ventaja competitiva para mejorar los factores de recobro y extender la vida útil de los activos.

La estrategia de la compañía apunta a optimizar la gestión de estos campos, apoyándose en su conocimiento del subsuelo y en la eficiencia operativa en superficie, en línea con la tendencia del sector de exprimir el valor de activos convencionales.

Crecimiento sostenido en el upstream

La operación se enmarca en el plan de expansión de PECOM en el negocio upstream, con foco en activos convencionales y eficiencia productiva. La transacción aún está sujeta a condiciones precedentes, incluyendo las aprobaciones regulatorias correspondientes.

Antes de esta adquisición, la compañía ya operaba activos relevantes como El Trébol-Escalante, Campamento Central-Cañadón Perdido y Manantiales Behr, que en conjunto representaban cerca de 35.000 barriles diarios. Con El Corcobo, el salto de escala es significativo y refuerza su posicionamiento en el mapa energético nacional.

Reconfiguración del mapa petrolero

El avance de PECOM se inscribe en un contexto más amplio de reconfiguración del sector energético argentino, donde empresas locales buscan ganar escala y protagonismo en la operación de activos estratégicos. De hecho, YPF resolvió en febrero pasado avanzar con la cesión del 100% de la concesión de explotación convencional de Manantiales Behr a PECOM Servicios Energía S.A.U., en una operación que marca un punto de inflexión en la reorganización del portafolio de la compañía.

El yacimiento, ubicado en la provincia de Chubut, es uno de los activos históricos de la Cuenca del Golfo San Jorge y venía formando parte de la ronda de desinversiones lanzada en 2025 bajo el Proyecto Andes.

En ese marco, desde la provincia de Chubut salieron a aclarar el alcance de los compromisos de inversión asumidos por PECOM. El ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, precisó que los u$s191 millones anunciados para reactivar Manantiales Behr corresponden exclusivamente al área transferida por YPF y forman parte del plan mínimo de actividad para los primeros 18 meses de operación.

El funcionario subrayó que ese monto no incluye las inversiones ya comprometidas en otros activos de la compañía, como El Trébol y Campamento Central-Cañadón Perdido, donde la empresa prevé desembolsos adicionales por más de u$s80 millones. “Eso es un compromiso de actividad mínimo que PECOM se comprometió a ejecutar en los primeros 18 meses solamente para Manantiales Behr”, explicó Ponce, marcando la diferencia entre los distintos programas de inversión en la cuenca.

Además, remarcó que uno de los puntos centrales exigidos por la provincia fue la reactivación de la actividad de perforación en el yacimiento. “Como autoridad de aplicación consideramos que un plan que no contemple perforación no era suficiente”, afirmó. En esa línea, el programa incluye la puesta en marcha de equipos de torre y workover que estaban paralizados durante la etapa final de YPF, y la licitación de los servicios necesarios para retomar la actividad en Manantiales Behr.