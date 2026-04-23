Pluspetrol presentó un RIGI por u$s12.000 millones para incrementar la producción en Vaca Muerta

La iniciativa, que se lleva adelante en conjunto con Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), apunta al desarrollo del bloque Bajo del Choique – La Invernada en Neuquén.

La solicitud de adhesión al RIGI marca un punto de inflexión en la trayectoria de Pluspetrol en el país.

Pluspetrol dio un paso clave en su estrategia de expansión al presentar formalmente su solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con un proyecto estimado en u$s12.000 millones para el desarrollo del bloque Bajo del Choique – La Invernada, en Vaca Muerta, Neuquén.

La iniciativa, que se lleva adelante en conjunto con Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) , apunta a consolidar uno de los desarrollos más ambiciosos dentro de Vaca Muerta, con foco en incrementar la capacidad de producción, procesamiento y evacuación de hidrocarburos en la región norte neuquina.

Según detalló la compañía, el plan contempla la perforación de más de 600 pozos y la construcción de infraestructura clave , incluyendo cuatro plantas de procesamiento y sistemas de transporte, con el objetivo de alcanzar una producción de hasta 100.000 barriles diarios de petróleo (bbl/d) en un horizonte de 25 años.

El proyecto se estructurará en dos fases. En una primera etapa, el foco estará puesto en el desarrollo del sector sur del bloque, donde se prevé la construcción de dos plantas de procesamiento junto con la infraestructura necesaria para alcanzar una producción de 50.000 barriles diarios de petróleo y 6 millones de metros cúbicos diarios de gas.

En una segunda etapa, la expansión avanzará sobre la zona norte del área, replicando el esquema de inversiones y permitiendo duplicar la producción hasta llegar a los 100.000 barriles diarios y 12 millones de metros cúbicos diarios de gas en su pico.

Este despliegue posiciona al proyecto como uno de los vectores de crecimiento más relevantes para la compañía en Argentina, en línea con la apuesta del sector por escalar la producción no convencional.

Impacto regional y cadena de valor

Desde la empresa destacaron que el desarrollo tendrá un impacto económico y social significativo, especialmente en localidades como Rincón de los Sauces y en toda la región norte de la provincia.

El plan prevé no solo el aumento de la producción, sino también el fortalecimiento de la cadena de valor local, a partir de la demanda de servicios, empleo y proveedores asociados a la actividad.

En ese sentido, la iniciativa se inscribe dentro de una lógica de crecimiento sostenido del sector energético, apalancado por grandes inversiones y con potencial para dinamizar economías regionales.

Un hito para la compañía

La solicitud de adhesión al RIGI marca un punto de inflexión en la trayectoria de Pluspetrol en el país. De concretarse, el proyecto le permitiría multiplicar su producción y consolidarse como uno de los principales jugadores del mercado de petróleo y gas en Argentina.

Con más de 45 años de historia y origen en Neuquén, la compañía se posiciona actualmente como uno de los principales productores del país, con presencia internacional en mercados como Perú -donde lidera la producción de hidrocarburos-, además de operaciones en Ecuador, Estados Unidos, Países Bajos y Uruguay.

La decisión de avanzar con una inversión de esta magnitud bajo el paraguas del RIGI también refleja la expectativa del sector respecto al nuevo esquema de incentivos, que busca atraer capitales de largo plazo y acelerar el desarrollo de proyectos estratégicos en la Argentina.

En un contexto de fuerte competencia global por inversiones energéticas, la definición sobre el ingreso de Pluspetrol al régimen será observada de cerca por toda la industria, ya que puede sentar un precedente sobre la viabilidad y el alcance real del RIGI como herramienta para potenciar Vaca Muerta y otros desarrollos de gran escala.