Apuesta de los Perez Companc: inyectan u$s150 millones en PECOM tras la compra de Manantiales Behr

Tras sellar la adquisición del activo estrella de la Cuenca del Golfo San Jorge por u$s400 millones, la compañía de la familia Perez Companc aportará más capital para financiar proyectos estratégicos y fortalecer su estructura.

Manantiales Behr es una "joya" del convencional que YPF decidió ceder para concentrar sus esfuerzos en Vaca Muerta (Plan 4x4).

PECOM dio otro paso para consolidar su regreso triunfal al upstream petrolero. Apenas semanas después de confirmarse la compra del yacimiento Manantiales Behr a YPF, la compañía informó que Santa Margarita LLC- el vehículo inversor de los hermanos Luis, Pilar y Rosario Perez Companc- realizará un aporte irrevocable de capital por u$s150.000.000.

Esta inyección de fondos tiene como objetivo principal otorgar el soporte financiero necesario para impulsar los proyectos estratégicos en el área, fortalecer la estructura de capital de la sociedad y reafirmar el compromiso del grupo con el desarrollo energético nacional. El movimiento ocurre en un momento de "gran dinamismo del sector", según destacó la empresa en su comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El salto de escala: Manantiales Behr como activo central La llegada de estos u$s150 millones se suma a la inversión de u$s400 millones que representó la compra del yacimiento a YPF bajo el denominado Proyecto Andes. Con esta operación, PECOM no solo adquiere un bloque histórico en Chubut, sino que redefine su peso en la industria: pasará a operar cerca de 35.000 barriles diarios, convirtiéndose en uno de los principales productores de crudo pesado de la Argentina.

Producción de crudo: Aproximadamente 25.000 barriles diarios.

Producción de gas: 0,4 millones de m³ por día.

Valor bruto estimado: La producción anual de 10 millones de barriles puede superar los u$s600 millones, dependiendo de la cotización internacional. Recuperación terciaria y sinergias logísticas La estrategia de PECOM, liderada por su CEO Horacio Bustillo, se centrará en la eficiencia operativa y la extensión de la vida útil de este yacimiento maduro mediante técnicas de recuperación terciaria. La compañía planea aprovechar las sinergias con otros activos que ya gestiona en la zona, como El Trébol-Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido.

Además de la producción, la transacción incluyó la concesión de transporte sobre oleoductos clave (El Trébol–Caleta Córdova y Manantiales Behr–Cañadón Perdido), lo que le otorga a PECOM una integración logística vertical para optimizar costos y mejorar la productividad en la Cuenca del Golfo San Jorge. El trasfondo de la operación con YPF La llegada de PECOM a Manantiales Behr se dio tras un giro en el proceso de licitación gestionado por el Banco Santander. Originalmente, la mejor oferta había sido presentada por Limay Energía (Rovella Capital) por u$s575 millones, pero la firma no logró reunir el financiamiento necesario. Ante este incumplimiento, YPF optó por avanzar con la propuesta de PECOM, considerada más sólida financieramente y con mayor capacidad operativa probada. Para la petrolera estatal, presidida por Horacio Marín, esta venta es una pieza clave para reasignar capital hacia proyectos de mayor rentabilidad. El objetivo de YPF es escalar la producción no convencional para alcanzar exportaciones por u$s30.000 millones anuales hacia 2031.