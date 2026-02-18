YPF y Santander sellan una alianza estratégica para integrar servicios financieros en APP YPF

La alianza permitirá que el banco administre las cuentas virtuales de la aplicación, habilite transferencias, pagos y rendimientos a través de fondos comunes de inversión, en un ecosistema que ya cuenta con millones de usuarios activos.

La APP YPF integra servicios financieros de Santander y suma nuevas funciones para millones de usuarios.

Santander e YPF firmaron una alianza estratégica de largo plazo para integrar soluciones financieras dentro de la APP YPF, uno de los ecosistemas digitales con mayor alcance en el país. El acuerdo incorpora servicios bancarios directamente en la aplicación y marca un paso clave en la expansión del modelo de finanzas embebidas en la Argentina.

La iniciativa busca simplificar la experiencia financiera cotidiana de millones de usuarios, combinando la infraestructura y estándares de seguridad del banco con la capilaridad digital de la aplicación de la petrolera estatal.

Actualmente, la APP YPF registra más de 7 millones de descargas, 3 millones de usuarios activos y 2,6 millones de cuentas virtuales (CVU) activas, lo que la convierte en una de las plataformas digitales más utilizadas en el sector energético y de movilidad.

Como parte del acuerdo, Santander será el banco encargado de administrar las cuentas virtuales de YPF Digital, permitiendo a los usuarios gestionar saldos, realizar transferencias y efectuar pagos directamente desde la aplicación.

Además, los fondos disponibles en esas cuentas podrán generar rendimientos automáticamente mediante Fondos Comunes de Inversión administrados por el banco , incorporando una función de inversión integrada dentro del ecosistema digital.

santander ypf

Este avance se da en un contexto en el que el dinero en cuenta propia ya representa más del 35% de los pagos realizados a través de la APP YPF, reflejando un cambio en los hábitos de pago de los usuarios hacia soluciones digitales.

La billetera digital permite operar en más de 1.650 puntos de venta de la red de la compañía, incluyendo estaciones de servicio, Tiendas Full y Boxes, además de realizar pagos fuera del ecosistema YPF y abonar más de 6.000 servicios.

Según datos de la compañía, actualmente 4 de cada 10 pagos en la red de YPF son digitales, con un promedio de 400 transacciones por minuto.

Un paso estratégico en la expansión del ecosistema digital

El CEO de Santander Argentina, Alejandro Butti, señaló que el acuerdo forma parte de la estrategia del banco para integrarse como socio financiero y tecnológico dentro de los principales ecosistemas digitales del país.

Por su parte, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó que la alianza permitirá incorporar nuevas herramientas financieras dentro de la aplicación y potenciar la experiencia de los usuarios.

Desde YPF Digital afirmaron que el acuerdo fortalece su ecosistema al sumar capacidades financieras que acompañan la evolución de la plataforma hacia una solución integral que combine movilidad, pagos y servicios financieros.

Qué son las finanzas embebidas y por qué crecen en Argentina

El acuerdo entre Santander y YPF se inscribe dentro del modelo de finanzas embebidas, que consiste en integrar servicios financieros directamente en plataformas digitales no bancarias.

Este modelo permite que los usuarios accedan a funciones como pagos, transferencias o inversiones sin salir de la aplicación que utilizan habitualmente, reduciendo fricciones y ampliando el acceso a soluciones financieras.

En este caso, Santander aporta su infraestructura bancaria, regulatoria y de seguridad, mientras que YPF Digital aporta su ecosistema digital, su base de usuarios y su red comercial.

Un vínculo que también incluye financiamiento a proyectos energéticos

La relación entre ambas compañías también abarca el financiamiento de proyectos estratégicos vinculados al sector energético.

Entre ellos se encuentran iniciativas como Vaca Muerta Oil Sur, orientada a la exportación de petróleo desde Río Negro, y el proyecto Argentina LNG, que apunta a desarrollar infraestructura para la exportación de gas natural licuado.

La alianza refuerza el posicionamiento de la APP YPF como una plataforma que integra servicios financieros, pagos y soluciones digitales dentro de un mismo entorno, en línea con la tendencia global hacia ecosistemas integrados.