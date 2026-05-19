Pep Guardiola prepara su despedida y el Manchester City se enfrenta al cierre de un ciclo histórico

La prensa británica asegura que el entrenador español dejará el club al final de la temporada tras conquistar 20 títulos en diez años.

El posible adiós de Guardiola sacude al fútbol inglés tras una década de dominio absoluto con el Manchester City.

Pep Guardiola está cada vez más cerca de dejar el banco de Manchester City y el fútbol inglés ya se prepara para el final de una de las etapas más exitosas de su historia reciente. Aunque todavía no existe confirmación oficial, los principales medios británicos coinciden en que el técnico español abandonará el club al finalizar la temporada después de una década repleta de títulos y transformaciones futbolísticas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La noticia comenzó a tomar fuerza el lunes por la noche, cuando el Daily Mail aseguró que Guardiola ya tendría decidido cerrar su ciclo en Manchester tras el último partido de la Premier League. Desde entonces, la información se multiplicó rápidamente y provocó un fuerte impacto entre los hinchas del City, conscientes de que podrían perder al entrenador que llevó al club a lo más alto del fútbol mundial.

El entrenador catalán convirtió al City en una máquina ganadora desde su llegada en 2016. Bajo su conducción, el equipo conquistó 20 títulos , incluidos seis campeonatos de Premier League y la primera Liga de Campeones de la historia del club, conseguida en 2023.

El entrenador español conquistó 20 títulos y transformó al City en una de las potencias más importantes de Europa.

Antes de oficializar su posible salida, Guardiola dirigirá este martes un partido clave frente a Bournemouth , con la intención de extender la definición del campeonato hasta la última fecha. Un nuevo título sería el cierre ideal para un ciclo que marcó una época en Inglaterra.

En la Premier League, el City de Guardiola rompió récords históricos. Alcanzó los 100 puntos en la temporada 2017/18 y logró algo inédito: ganar cuatro ligas consecutivas entre 2021 y 2024. Además, protagonizó una de las rivalidades más intensas de los últimos años frente al Liverpool de Jürgen Klopp.

klopp guardiola La rivalidad entre Pep Guardiola y Jürgen Klopp marcó una de las etapas más competitivas y atractivas de la Premier League.

El estilo guardiolista que revolucionó el fútbol inglés

Más allá de los trofeos, Guardiola deja una marca profunda por su manera de entender el juego. Su propuesta basada en la posesión, la presión alta y la salida limpia desde el fondo redefinió el fútbol inglés y transformó el rol de muchos futbolistas.

Uno de los casos más representativos fue el de John Stones, a quien convirtió en una pieza híbrida entre defensor y mediocampista. Esa capacidad para reinventar posiciones y potenciar jugadores fue una de las características principales del técnico español.

Formado bajo la influencia de Johan Cruyff en el ADN del Barcelona, Guardiola mantuvo siempre convicciones futbolísticas muy marcadas, aunque también supo evolucionar constantemente para sostener la competitividad de sus equipos.

guardiola campeon city.jpg El ciclo del entrenador español quedará marcado como uno de los más exitosos de la historia moderna del fútbol.

Los futbolistas que marcaron la era Guardiola

El ciclo del entrenador español quedó ligado para siempre a nombres que hicieron historia en el club. Futbolistas como Sergio Agüero, Kevin De Bruyne, David Silva, Fernandinho, Rodri e Ilkay Gündogan fueron protagonistas de una etapa irrepetible.

Tras conquistar la FA Cup el pasado domingo, el capitán actual del equipo, Bernardo Silva, resumió el impacto del entrenador con una frase contundente: “Ha cambiado mi forma de ver el fútbol”.

En 2023, el City consiguió además un histórico “Treble” al ganar Premier League, FA Cup y Champions League en la misma temporada, una hazaña que hasta entonces solo había logrado el Manchester United de Alex Ferguson en 1999.

manchester city.jpg Sergio Agüero fue una de las máximas figuras de la era Guardiola y símbolo del crecimiento histórico del Manchester City. NA

Enzo Maresca aparece como favorito para sucederlo

La influencia de Guardiola también alcanzó a toda una generación de entrenadores. Exdirigidos y excolaboradores suyos como Mikel Arteta, Vincent Kompany y Enzo Maresca siguieron caminos propios después de trabajar junto a él.

Precisamente Maresca, uno de sus antiguos asistentes, aparece hoy como el principal candidato para ocupar el banco del Manchester City si finalmente se confirma la salida de Guardiola.

Mientras el club evita hacer anuncios oficiales, en Inglaterra crece la sensación de que el ciclo más glorioso de la historia citizen está llegando a su final.