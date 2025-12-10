El curioso consejo de Guardiola a Xabi Alonso por las críticas que recibe en Real Madrid + Seguir en









El entrenador de Manchester City revivió una frase de hace 15 años para dar apoyo a su colega y compatriota, hoy rival en la Champions League.

El curioso consejo de Guardiola a Xabi Alonso por las críticas que recibe en Real Madrid

Pep Guardiola, director técnico de Manchester City, recomendó a Xabi Alonso, al que se enfrenta en la sexta jornada de la fase liga de la Champions League y con el que compartió experiencias en Bayern Munich, que "mee con la suya", sin dejarse influir en sus decisiones, convencido de que "como no meará colonia, le irá bien".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Ya les he dado el titular", bromeó el catalán, irónico y cómodo en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu en una comparecencia que se retrasó una hora.

Embed El consejo de Pep Guardiola a Xabi Alonso: "Que mee con la suya... y como no meará colonia, le irá bien" pic.twitter.com/mK217KzaxX — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 9, 2025 "Me preguntan por el futuro de Xabi y yo solo le deseo lo mejor por la estima que le tengo, pero es una respuesta que desconozco. La verdad la saben ustedes, yo lo desconozco. Estoy muy lejos", respondió a los medios españoles.

"Que mee con la suya y como no meará colonia le irá bien. Ya verás", bromeó en castellano tras dejar en su parte de la comparecencia en inglés una reflexión sobre el poder del técnico en momentos de dificultad. Dicha frase había sido usada por el entrenador por última vez en 2010, mientras dirigía a Barcelona, en referencia a sí mismo cuando lo cuestionaron por su uso del sarcasmo en las conferencias de prensa.

"No estoy dentro, no sé si los jugadores están con él o no. La jerarquía al final es poder. Si los directivos quieren dárselo al entrenador, lo tendrá y si quieren dárselo a los jugadores, lo tendrá ellos", aseguró.

Por último volvió a respaldar al entrenador español del Real Madrid: "Cada equipo es cada equipo, cada realidad es distinta y Xabi sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Nos adaptamos a los jugadores que tenemos. Hace cuatro días era líder de LaLiga". Las portadas de los diarios de España sobre Xabi Alonso: image image image