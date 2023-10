A 40 años de democracia: presentan proyecto de ley "contra el negacionismo" en Argentina

El evento, que comenzará a las 18, está siendo organizado por la agrupación Soberanxs y será liderado por Alicia Castro, reconocida dirigente, ex sindicalista y ex embajadora en Venezuela y en el Reino Unido, quien brindó detalles sobre el proyecto. Junto a ella, participarán figuras como el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, el profesor y catedrático del derecho penal y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, ex fiscal general de la Procuración General, Maximiliano Rusconi, y el escritor y periodista kirchnerista, Jorge Elbaum, entre otros.