Adrián Ravier habló de la suba de la morosidad: "A veces la gente se expone a un riesgo por no saber manejar sus ingresos" + Agregar ámbito en









El vocero presidencia sostuvo que el incremento también responde a un proceso de adaptación de las familias al regreso del crédito. "A veces la gente misma se expone a un riesgo por no saber cómo manejar sus ingresos", afirmó, y señaló que tanto los bancos como los usuarios atraviesan "un proceso de aprendizaje" en el nuevo escenario económico.

Adrián Ravier se refirió a la suba de la morosidad. Presidencia

El vocero presidencial, Adrián Ravier, se refirió este martes al aumento de la morosidad en el sistema financiero y sostuvo que parte del fenómeno responde a un proceso de adaptación de las familias al regreso del crédito. En ese marco, afirmó que "a veces la gente misma se expone a un riesgo simplemente por no saber cómo manejar sus ingresos" y consideró que los individuos "están volviendo a aprender" a administrar el endeudamiento.

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Durante su conferencia de prensa en Casa Rosada, Ravier planteó que el cambio de escenario económico abrió nuevamente el acceso al financiamiento para sectores que durante años estuvieron prácticamente excluidos del sistema crediticio. Según explicó, esa normalización implica un período de aprendizaje tanto para las entidades financieras como para los propios tomadores de préstamos.

"Esta Argentina que recupera el crédito inicia un proceso de aprendizaje tanto de los bancos como de las personas", señaló el funcionario. En ese sentido, indicó que las entidades financieras "están tratando de refinanciar a esas personas", mientras que los usuarios deben aprender "hasta dónde pueden tomar crédito".

Adrián Ravier se refirió a la suba de la morosidad. Presidencia Adrián Ravier aseguró que el acceso al crédito requiere "un proceso de aprendizaje" y habló de la suba de la morosidad El vocero sostuvo que durante los años de alta inflación y restricciones económicas muchas familias no tenían acceso al financiamiento formal, por lo que ahora enfrentan el desafío de administrar nuevas herramientas de crédito. "Tenemos que nosotros mismos, los individuos, que antes no podíamos acceder a préstamos, aprender", expresó.

En esa línea, remarcó que una parte de los problemas de pago no necesariamente responde a un deterioro de los ingresos, sino a errores en la administración financiera. "El problema muchas veces es no saber administrar los ingresos", afirmó.

Las declaraciones de Ravier llegan luego de que distintos indicadores mostraran un incremento en los niveles de mora, especialmente en préstamos personales y financiaciones con tarjetas de crédito, en un contexto de expansión del crédito al consumo impulsado por la desaceleración de la inflación y la recomposición del sistema financiero. Desde el Gobierno sostienen que ese fenómeno forma parte de una etapa de transición hacia una economía con mayor acceso al financiamiento. Bajo esa lógica, consideran que tanto las entidades bancarias como los usuarios deberán adaptarse a un escenario diferente al de los últimos años, caracterizado por un mercado de crédito prácticamente paralizado. En ese marco, Ravier insistió en que el sistema financiero también está ajustando sus mecanismos para acompañar a quienes presentan dificultades de pago. "El banco está tratando de refinanciar a esas personas", reiteró, al señalar que el objetivo es evitar que los problemas de mora deriven en incumplimientos permanentes.