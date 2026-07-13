Javier Milei reunió a los legisladores libertarios para preparar el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA

El Presidente reunió a diputados y senadores de La Libertad Avanza en Casa Rosada para explicar el proyecto que enviará próximamente al Congreso.

Javier Milei explicó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA a diputados y senadores de La Libertad Avanza.

El presidente Javier Milei se puso al frente de una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza para repasar los pormenores del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) , la iniciativa que el Gobierno girará en breve al Congreso para su tratamiento.

El cónclave tuvo lugar en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada y se estiró por más de tres horas: el jefe de Estado habló solo durante cerca de dos horas y media , en una "master class" con café de por medio, y luego hubo una hora de preguntas en la que intervinieron alrededor de 20 diputados.

El cierre quedó en manos de Karina Milei , que agradeció a los presentes. La escena no sorprendió a nadie: el formato clase es una marca registrada del Presidente, que se siente cómodo en ese rol, está convencido de que le permite traducir cuestiones complejas a un lenguaje accesible y dejó conformes a los legisladores menos duchos en economía, que se llevaron un pantallazo de por dónde irá el proyecto.

El texto procura revertir los cambios introducidos en la reforma impulsada durante la presidencia de Mercedes Marcó del Pont al frente de la entidad. Según explicó Milei, la columna vertebral es que la única función del Banco Central sea preservar el valor de la moneda , su único objeto y mandato.

Sobre esa base se montan los demás ejes: la prohibición total de financiar al Tesoro Nacional y de crear Letras Intransferibles , el fortalecimiento de la gobernanza -con mecanismos que blinden a las autoridades y eleven los requisitos para la remoción del presidente y del directorio, para evitar salidas forzadas como la de Martín Redrado en su momento-, la restricción de la distribución de utilidades salvo circunstancias excepcionales previstas por la ley, como escenarios de deflación, y un régimen más duro de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que usen al Central para financiar el déficit fiscal con emisión monetaria.

Durante la exposición, el mandatario también hizo alusión, aunque sin profundizar, a otras iniciativas de su agenda económica, como los proyectos de Shutdown y de Inocencia fiscal.

De la reunión participaron, además de los legisladores, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; y el titular del bloque de diputados libertarios, Gabriel Bornoroni.

Qué dijeron los legisladores tras la reunión con Javier Milei

A la salida del encuentro, el senador Agustín Monteverde repasó en declaraciones a Ámbito el corazón de la propuesta: "Nos presentó todos los aspectos que va a tener la reforma de la Carta Orgánica, volviendo a lo que son sus orígenes, eliminando la multiplicidad de misiones que tiene desde la reforma que llevó a cabo del Pont y concentrando todo en la preservación del valor de la moneda, que es en definitiva la misión con la cual nació el Banco Central".

Legisladores expresaron optimismo sobre la aprobación, aunque reconocen la necesidad de negociar votos para el tratamiento en el Congreso.

El legislador detalló que el texto avanza sobre aspectos hasta ahora inexplorados, como penalizar la emisión destinada a financiar al fisco —"estaba contemplado en el Código Penal, pero nunca se aplicó", graficó—, además del manejo de las utilidades y la independencia del organismo, con un mecanismo reforzado para que su titular "no sea fácilmente removible". Sobre las chances de aprobación en el recinto, se mostró optimista: "Pensamos que sí, porque tampoco afecta a las provincias, al contrario".

El diputado Damián Arabia, en tanto, cargó contra el esquema vigente ante este medio: "El Presidente nos explicó la relevancia de la reforma, básicamente para volver atrás con el desastre de la que hizo en su momento Marcó del Pont, que fue únicamente para utilizar las reservas del Banco Central y que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se financiara con las reservas de todos los argentinos".

Consultado por los plazos, aclaró que Milei "no fijó una fecha, pero habló de un envío pronto", remarcó que la iniciativa es "una prioridad de esta administración" y anticipó que el proyecto vendrá acompañado de una serie de legislaciones periféricas complementarias, aunque sin mayores precisiones.

El senador Pablo Cervi también dejó su balance ante Ámbito: "Es muy interesante poder escuchar el planteo del Presidente y los fundamentos por los cuales quiere la reforma. Ahora esperaremos la letra para poder avanzar, pero es muy ambicioso y va en línea con generar una economía que vaya adelante, que se pueda sostener el equilibrio fiscal y contener la inflación". El neuquino confirmó, además, que "no se habló de tiempos" y que la reunión giró exclusivamente en torno a la Carta Orgánica.

De todos modos, puertas adentro del oficialismo saben que el camino legislativo no está allanado: uno de los legisladores, al ser consultado por este medio sobre si La Libertad Avanza tiene los votos para aprobar la reforma, reconoció que "tendremos que negociar".