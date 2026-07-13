Javier Milei firmó los pliegos de dos jueces clave para el futuro de la causa $LIBRA

El Presidente propuso a Pablo Yadarola y Pablo Daniel Bertuzzi para la Sala I de la Cámara Federal porteña, que revisa los fallos de Comodoro Py.

El presidente Javier Milei rubricó los pliegos de dos magistrados que tendrían en sus manos el destino de la causa $LIBRA en la Argentina: Pablo Yadarola y Pablo Daniel Bertuzzi , postulados como vocales de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal porteña, dentro de un paquete de seis candidaturas.

La tanda enviada por el Poder Ejecutivo se completa con Valeria Alejandra Rico (jueza de Cámara del Tribunal Oral Federal 4), Santiago Juan Schiopetto y Ramiro Velasco (ambos para el Tribunal Oral Federal 6) y Sergio Buitrago (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 26).

La movida se inscribe en la ofensiva libertaria para cubrir las vacantes de la Justicia , que se aceleró con el desembarco de Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia, bajo el ala de Karina Milei . El contraste con la primera etapa de gestión es notorio: durante los dos años iniciales, con Mariano Cúneo Libarona como titular formal de la cartera pero con Sebastián Amerio y Santiago Caputo manejando los hilos, no se concretó ningún nombramiento.

El tribunal en cuestión tiene un peso político enorme: es el encargado de revisar los fallos por corrupción que dictan los jueces de primera instancia de Comodoro Py . Bertuzzi ya integra la Sala I, pero si prospera el pliego de Yadarola —"cercano al ministro Mahiques", según fuentes judiciales—, quien deberá abandonar su silla es Leopoldo Bruglia . Ambos habían sido trasladados a esa Sala en 2018, aunque con destinos distintos: Bertuzzi optó por volver a concursar su cargo y Bruglia no.

Los nombres de Bruglia y Bertuzzi resonaron fuerte en los medios por haber sido los camaristas que confirmaron procesamientos y prisiones preventivas contra la expresidenta Cristina Kirchner en causas como los "Cuadernos de las coimas". Por esa actuación, el último gobierno kirchnerista intentó desplazarlos al considerar irregulares sus traslados durante la gestión de Mauricio Macri .

Aquella disputa se arrastró hasta la administración Milei que, con la venia de la Corte, resolvió avanzar con los concursos. Bruglia, sin embargo, tachó de arbitrario que se concursara su cargo y no otros de jueces trasladados que consiguieron prórrogas, como el del padre del ministro de Justicia, Carlos Mahiques. Su reclamo escaló hasta la Corte Interamericana, que ya le pidió informes al Gobierno.

En lo que hace a la causa $LIBRA, la Sala I deberá resolver, por ejemplo, si convalida el polémico fallo del juez Marcelo Martínez de Giorgi que apartó a las querellas de la investigación a cargo del fiscal Eduardo Taiano. El propio Martínez de Giorgi tiene intereses en el reparto de cargos: su esposa, Ana Juan, concursa por el juzgado federal de Hurlingham.

Todos los pliegos necesitan todavía el aval del Senado para transformarse en designaciones efectivas. Pero si los nombramientos de Bertuzzi y Yadarola llegan a buen puerto, Karina Milei y Mahiques habrán logrado instalar a sus preferidos en la Sala que intervendrá en el caso de presunta corrupción que más incomoda al Gobierno.