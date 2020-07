Espionaje M: exespia apuntó a la cúpula de la AFI

"La AFI era una sola y su estructura de mando también era única, piramidal y comenzaba en Gustavo Arribas, continuaba en Silvia Majdalani y en lo que respecta a la cadena de mandos mis superiores fueron las personas que ocuparon sucesivamente el cargo de director de Contrainteligencia, de Operaciones y Operaciones Especiales", sostuvo, según el contenido del escrito.

En el texto enviado a los legisladores, Funes Silva relató que "el 5 de enero de 2016" fue "convocada al ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires", donde le informaron que había sido "trasladada en “comisión externa” a la Agencia Federal de Inteligencia".

"En ese momento se me hizo entrega de un sobre cerrado dirigido a Majdalani” y comentó que “el traslado no me llamaba la atención porque conocía a (Jorge) Sáez (ex suboficial del Servicio Penitenciario Federal), con quien compartí destino en la policía metropolitana en la comuna 4", continuó.

Recordó que "ese mismo día" se entrevistó junto a Sáez y “a otro exespía, -Leandro- Araque, con -Diego- Dalmau Pereira, quien se presentó como director de la AFI y adelantó que estarían bajo sus órdenes".

"Participé de innumerables actividades vinculadas con inteligencia criminal, relacionados con lavado de activos, pedofilia y encubrimiento", enumeró.

Funes Silva dijo también que "desde la llegada de Alan Ruiz, que era director de operaciones especiales, otros agentes hicieron comentarios personales y en los grupos de Whatsapp, diciendo que les habían ordenado la realización de seguimientos a políticos y periodistas"

"Esa circunstancia me llamó la atención (porque podrían constituir tareas operativas impropias o ilegales) por lo que inmediatamente le trasmití mi inquietud a Ruiz, quien me aseguró que debían cumplirse debido a requerimientos judiciales", detalló en el escrito.

En ese sentido, dijo que no intervino "en operativos de esa índole" y que siempre manifestó a Ruiz lo que "la inquietaba". "Todas y cada una de mis actividades en el organismo estuvieron en pleno conocimiento de las máximas autoridades que conformaban la cadena de mando íntegra del organismo. Jamás observé que escisión o independencia de la actividad de los directores respecto de los superiores máximos, todo lo contrario", aseveró.

En su relato, reveló: "En el mes de setiembre u octubre de 2018 me fue informado que junto a otros compañeros pasábamos a cumplir actividades en la Dirección de Operaciones Especiales".

"Yo estuve en ese lugar, me desempeñé como integrante de los equipos de trabajo, se me ordenaron y confeccioné distintos informes, siendo que incontables veces me fue advertido de su importancia porque serían recibidos por las máximas autoridades del organismo", apuntó.