Exclusivo: un espía se convirtió en testigo de identidad reservada en la causa por espionaje al Instituto Patria

El testigo ya aparecía mencionado públicamente como parte del grupo de espías que realizaban tareas ilegales. Su principal objetivo era desligarse de esa acusación. Por eso se presentó en ambos expedientes que tramitan en la justicia federal de Lomas de Zamora. Decidió declarar en el marco de la causa Instituto Patria, que está bajo la órbita de juan Pablo Augé, quien la semana pasada dispuso la detención de Ruiz por pedido de la fiscal Incardona.

Ante la fiscalía, relató toda su experiencia dentro de la central de espías durante 17 años. No se trata de uno de los recién llegados, ni proveniente de la Policía Metropolitana como otros de los integrantes de la banda.

Se apoyó en su celular para corroborar algunas fechas de episodios puntuales que relató. Mostró también las fotos que sacó cuando le ordenaron vigilar quien entraba y salía del Patria. De todas formas, indicó que jamás le pidieron seguimientos a Cristina, a quien afirma no conocer ni haberla visto en vivo. Tampoco tuvo como destino la casa de la expresidenta en Uruguay y Juncal ni otro destino ligado a ella. No hubo dudas: el que daba las “ordenes” era Alan Ruiz y si él no lo hacía, encomendaba a otros intermediarios que “bajaran” las instrucciones. Ruiz los designaba. Uno de ellos, de nombre “Juan”. Aportó sus datos a la justicia.

El espía tuvo momentos en los que se quebró durante su relato. Cuando estalló el escándalo en Lomas de Zamora, sus jefes le sugirieron que pida la jubilación. Que le “soltaban la mano”. Por eso decidió presentarse a declarar en testimonial.

Lógicamente, solo estaba habilitado a contar lo que escuchó, no lo que le contaron terceras personas. Respondió preguntas también de su rol durante un operativo en Paraguay, en una misión de seguimiento e inteligencia por el caso de Ibar Esteban Pérez Corradi, extraditado al país y bajo sospecha de que estuvo ligado a un acuerdo forzado para direccionar su declaración. Los últimos 4 años se la pasó boyando dentro de distintas posiciones en la AFI, declaró. Estuvo en áreas tan disimiles como “Operaciones”, “Boliches y “Guardias”, según la jerga interna de 25 de Mayo.

Habló de quienes eran sus compañeros, exhibió imágenes y entregó su teléfono para verificar la información interna. Dijo que no había borrado nada y que podría ser peritado técnicamente. Se podrá calcular su posición durante los últimos años. Para Incardona la declaración cerraba con varios de los elementos de prueba que han venido recolectando contra Ruiz.