Patricia Bullrich se reunió con Javier Milei mientras se discute la reforma laboral: "Un año de cambios profundos"

La senadora libertaria se reunió con el Presidente y publicó imágenes del encuentro en sus redes sociales. Resaltó la importancia de las extraordinarias y el rol del Congreso para las reformas que impulsa el Gobierno.

El Gobierno puso en el centro de la agenda legislativa una serie de cambios estructurales que buscan modernizar el marco jurídico y económico de la Argentina tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado. La iniciativa, que ahora pasa al debate en la Cámara de Diputados, forma parte de un paquete más amplio de cambios impulsados por la administración de Javier Milei , con el respaldo de sectores aliados en el Congreso. En tanto, la CGT confirmó que va al paro general por 24 horas contra la medida del Gobierno.

En ese marco, la senadora Patricia Bullrich se reunió con Javier Milei en la Residencia de Olivos, donde expresó la importancia del Congreso en este tramo de la gestión del Gobierno, clave para el avance de reformas profundas. "Trabajando junto al presidente Javier Milei para cerrar las sesiones extraordinarias más exitosas de la historia" , posteó este lunes la exministra de Seguridad.

En ese sentido, Bullrich destacó: "Este Congreso, el más reformista que haya tenido la Argentina, se prepara para un año de cambios profundos", expresó.

La reforma laboral propone flexibilizar aspectos del mercado de trabajo tradicional con medidas como extender modalidades de jornada laboral, simplificar reglas de contratación y ampliar herramientas para la negociación individual, con el objetivo declarado de incentivar la formalización del empleo y la inversión.

Además de este proyecto, el Ejecutivo ha anunciado otras iniciativas clave que esperan ser tratadas por el Legislativo en las próximas sesiones extraordinarias. Entre ellas se encuentra una reforma tributaria orientada a simplificar el sistema impositivo y reducir cargas para sectores productivos; una modificación al Código Penal para endurecer penas y actualizar figuras delictivas; y ajustes al Presupuesto 2026 para consolidar el equilibrio fiscal.

El oficialismo sostiene que estas reformas son fundamentales para revitalizar la economía, atraer inversiones y dinamizar el mercado laboral, mientras que sectores sindicales y opositores han planteado críticas y convocado protestas por considerar que podrían debilitar derechos adquiridos y las protecciones laborales tradicionales.