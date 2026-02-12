La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que el Gobierno logró identificar a “tres grandes grupos de violencia significativa” que participaron de los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso, mientras el Senado debatía la reforma laboral que obtuvo media sanción.
El Gobierno apuntó contra "tres grandes grupos violentos" por los disturbios frente al Congreso
Los incidentes tuvieron lugar mientras el Senado debatía la reforma laboral. Según indicaron, algunos contaban con antecedentes en manifestaciones previas.
En declaraciones oficiales, la funcionaria sostuvo que se trató de sectores organizados y con antecedentes en manifestaciones anteriores. “Hay tres grandes grupos de violencia significativa”, afirmó, antes de describirlos.
Los disturbios en las protestas contra la reforma laboral
Monteoliva señaló que entre los protagonistas de los disturbios se encontraban integrantes de lo que definió como “una izquierda combativa” y grupos que se autodenominan antisistema.
“Una izquierda combativa, los que se autodenominan Antisistema, los Antifa. Los veíamos en los carteles, son los que tenían las bombas Molotov, exactamente. Es los Socialistas Beligerantes, había unos carteles que decían. Esos son unos grupos que vimos específicamente, los veníamos identificando ya con las cámaras, con las cámaras en los accesos, en las columnas”, detalló.
La ministra consideró que este tipo de organizaciones presentan dificultades para su individualización. “Es complejo identificar grupos con estas características violentas”, sostuvo. Además, remarcó que asistir a manifestaciones con el rostro cubierto no está permitido, ya que —según explicó— facilita la comisión de delitos y dificulta la identificación posterior.
En ese sentido, comparó los hechos con episodios previos. “Le aseguro que si comparamos con las imágenes de marzo de 2025, las imágenes y los grupos son muy similares a los que vimos ayer”, afirmó, y volvió a definir a los involucrados como “izquierda combativa y antisistema”.
Denuncias penales y posible acusación contra organizadores
Desde la Casa Rosada confirmaron que el Ejecutivo impulsará denuncias contra quienes participaron de los hechos de violencia. La acusación apuntará a las personas que arrojaron bombas molotov, agredieron a efectivos y provocaron daños en el espacio público.
No obstante, el Gobierno tampoco descartó ampliar la presentación judicial a los organizadores de la protesta, entre ellos la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT), que convocó a la movilización contra la reforma laboral.
Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que distintas áreas jurídicas trabajan en la identificación de los responsables a partir del análisis de imágenes y registros fílmicos.
23 detenidos con acusaciones por resistencia y daños
Tras los enfrentamientos, 23 personas permanecen detenidas, según informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La mayoría quedó a disposición de la Justicia bajo imputaciones por resistencia a la autoridad y daños.
De acuerdo con el parte oficial, los incidentes comenzaron cuando un grupo reducido, separado de las columnas principales, arrojó bombas molotov contra camiones hidrantes. Las imágenes difundidas mostraron los artefactos impactando sobre los vehículos en medio del operativo de fuerzas federales y de la Ciudad.
Distintos manifestantes afirmaron que quienes iniciaron los ataques no integraban las organizaciones sindicales convocantes y deslizaron la posibilidad de la presencia de infiltrados con el objetivo de generar disturbios.
Luego de la dispersión con camiones hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos, se produjeron las detenciones.
Listado de detenidos
Arrestados por la Policía de la Ciudad
-
Julián Catalano
Masilla Francisco
Tripolli
Olivera Marcelo
Adrián Jorge Montiel
Carlos Agusto Ruiz
Juan Manuel Reichenbach
Maximiliano Javier Melgar
Gastón Ezequiel Reyes
Raúl Alberto Bande
Jorge Euclides Nieto
Lila Amanto
Claudio Garro
Ayelén Portale
Sabina Neuman
Leonidas Orquera
Corina Gonzalez
Felix Américo Maldonado
Agustín Sanchez Tomas
Arrestados por la Policía Federal Argentina (PFA)
-
Franco Andrés García Ñahui
Claudio Marcelo Figueroa
Emilio Salgado Quintana
Rubén Osvaldo Mancilla
La investigación judicial continúa para determinar responsabilidades individuales en los incidentes ocurridos durante la protesta contra la reforma laboral, en un contexto de alta tensión política y sindical.
