El Gobierno apuntó contra "tres grandes grupos violentos" por los disturbios frente al Congreso

Los incidentes tuvieron lugar mientras el Senado debatía la reforma laboral. Según indicaron, algunos contaban con antecedentes en manifestaciones previas.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , aseguró que el Gobierno logró identificar a “tres grandes grupos de violencia significativa” que participaron de los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso , mientras el Senado debatía la reforma laboral que obtuvo media sanción.

En declaraciones oficiales, la funcionaria sostuvo que se trató de sectores organizados y con antecedentes en manifestaciones anteriores . “Hay tres grandes grupos de violencia significativa”, afirmó, antes de describirlos.

Monteoliva señaló que entre los protagonistas de los disturbios se encontraban integrantes de lo que definió como “una izquierda combativa” y grupos que se autodenominan antisistema.

“Una izquierda combativa, los que se autodenominan Antisistema, los Antifa . Los veíamos en los carteles, son los que tenían las bombas Molotov , exactamente. Es los Socialistas Beligerantes, había unos carteles que decían. Esos son unos grupos que vimos específicamente, los veníamos identificando ya con las cámaras, con las cámaras en los accesos, en las columnas”, detalló.

La ministra consideró que este tipo de organizaciones presentan dificultades para su individualización . “Es complejo identificar grupos con estas características violentas”, sostuvo. Además, remarcó que asistir a manifestaciones con el rostro cubierto no está permitido, ya que —según explicó— facilita la comisión de delitos y dificulta la identificación posterior.

En ese sentido, comparó los hechos con episodios previos. “Le aseguro que si comparamos con las imágenes de marzo de 2025, las imágenes y los grupos son muy similares a los que vimos ayer”, afirmó, y volvió a definir a los involucrados como “izquierda combativa y antisistema”.

Denuncias penales y posible acusación contra organizadores

Desde la Casa Rosada confirmaron que el Ejecutivo impulsará denuncias contra quienes participaron de los hechos de violencia. La acusación apuntará a las personas que arrojaron bombas molotov, agredieron a efectivos y provocaron daños en el espacio público.

No obstante, el Gobierno tampoco descartó ampliar la presentación judicial a los organizadores de la protesta, entre ellos la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT), que convocó a la movilización contra la reforma laboral.

Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que distintas áreas jurídicas trabajan en la identificación de los responsables a partir del análisis de imágenes y registros fílmicos.

23 detenidos con acusaciones por resistencia y daños

Tras los enfrentamientos, 23 personas permanecen detenidas, según informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La mayoría quedó a disposición de la Justicia bajo imputaciones por resistencia a la autoridad y daños.

De acuerdo con el parte oficial, los incidentes comenzaron cuando un grupo reducido, separado de las columnas principales, arrojó bombas molotov contra camiones hidrantes. Las imágenes difundidas mostraron los artefactos impactando sobre los vehículos en medio del operativo de fuerzas federales y de la Ciudad.

Distintos manifestantes afirmaron que quienes iniciaron los ataques no integraban las organizaciones sindicales convocantes y deslizaron la posibilidad de la presencia de infiltrados con el objetivo de generar disturbios.

Luego de la dispersión con camiones hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos, se produjeron las detenciones.

Listado de detenidos

Arrestados por la Policía de la Ciudad

Julián Catalano

Masilla Francisco

Tripolli

Olivera Marcelo

Adrián Jorge Montiel

Carlos Agusto Ruiz

Juan Manuel Reichenbach

Maximiliano Javier Melgar

Gastón Ezequiel Reyes

Raúl Alberto Bande

Jorge Euclides Nieto

Lila Amanto

Claudio Garro

Ayelén Portale

Sabina Neuman

Leonidas Orquera

Corina Gonzalez

Felix Américo Maldonado

Agustín Sanchez Tomas

Arrestados por la Policía Federal Argentina (PFA)

Franco Andrés García Ñahui

Claudio Marcelo Figueroa

Emilio Salgado Quintana

Rubén Osvaldo Mancilla

La investigación judicial continúa para determinar responsabilidades individuales en los incidentes ocurridos durante la protesta contra la reforma laboral, en un contexto de alta tensión política y sindical.