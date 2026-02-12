Liberaron a 54 detenidos por los disturbios en la marcha contra la reforma laboral

Más de la mitad de los apresados en la manifestación frente al Congreso fueron liberados, mientras la ministra Monteoliva anunció nuevas detenciones.

Al menos 54 de los 71 detenidos por los disturbios durante la marcha de este martes contra la reforma laboral fueron liberados, mientras 14 personas continúan bajo custodia de la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad anunció que identificó a cuatro manifestantes para su detención.

Los 14 que continúan detenidos por la policía porteña se distribuyen entre 10 hombres alojados en el Centro de Admisión y Derivación de Suárez 2050 , en Barracas, y cuatro mujeres en la alcaidía femenina de la avenida Scalabrini Ortiz 1350 , en Palermo.

51 detenciones estuvieron a cargo de fuerzas federales y otras 20 de la Policía de la Ciudad , y los liberados corresponden a esta última jurisdicción.

En tanto, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva , informó que ya fueron identificados cuatro manifestantes que participaron de los disturbios y anticipó que las fuerzas de seguridad irán a buscarlos . “ Quisieron desestabilizar el país ”, denunció la funcionaria en un mensaje publicado en redes sociales, donde exhibió los rostros de los acusados.

Se acabó la impunidad. Las hacen, las pagan. pic.twitter.com/YocVesXTCC — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) February 12, 2026

Mientras tanto, se toman declaraciones por videollamada

Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad “está tomando declaraciones” por videollamada y, “en la medida en que no tengan antecedentes, serán liberados”, indicaron fuentes de la Policía de la Ciudad.

Desde el Gobierno nacional se precisó que fueron 51 las personas detenidas: 24 manifestantes en la zona del Congreso y 27 en controles en estaciones de tren cuando se dirigían a la movilización. Estos operativos, explicaron, se basaron en órdenes de captura e infracciones a la ley de drogas, y los involucrados aún se encuentran en proceso de identificación.

Los incidentes entre un grupo de manifestantes de izquierda y las fuerzas de seguridad desarticularon casi por completo la movilización de la Confederación General del Trabajo (CGT) durante la tarde. Los principales focos de tensión se concentraron entre las 15.30 y las 16.30, cuando algunos manifestantes derribaron vallas y arrojaron bombas molotov, mientras la Policía respondió con carros hidrantes, gas lacrimógeno y balas de goma. Cerca de las 19, un último operativo dispersó a los grupos que permanecían en la zona.

Monteoliva identificó esta mañana en A24 a los “grupos violentos” que participaron de la protesta, a los que vinculó con la “izquierda combativa” —a la que atribuyó la tenencia de las bombas molotov— y con “los barrabravas unidos”.

Según explicó, ayer se formalizó una denuncia en la que se reunieron imágenes para solicitar identificaciones y clasificar las “tipologías” de los involucrados. “Un personaje que viene y adentro de su mochila tiene un bidoncito de nafta y una bomba molotov, está claro que no viene a expresar disconformidad por nada. Viene a atentar contra la institucionalidad”, afirmó. Y agregó: “Van a desestabilizar”. También sostuvo que “no son manifestantes contra ninguna reforma”, ya que, según expresó, “si hay algo que no saben es de trabajar”.

Por último, la ministra informó que 12 policías resultaron heridos —siete de fuerzas federales y cinco de la Ciudad—, aunque aseguró que se encuentran “todos estables y fuera de peligro”.