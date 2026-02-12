La ministra de Seguridad anunció que identificaron al "grupo de violentos que quiso desestabilizar el país" frente al Congreso + Seguir en









Lo confirmó Alejandra Monteoliva en su cuenta de X. Los incidentes tuvieron lugar mientras el Senado debatía la reforma laboral.

La ministra de Seguridad detalló esta mañana que “en todo el operativo se detuvieron a 71 personas”.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que el Gobierno logró identificar a tres hombres, miembros del "grupo de violentos", que participaron de los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso, mientras el Senado debatía la reforma laboral.

Los nombres de los acusados son Matías Enzo Roldán, Federico Alberto Mazzagalli, Patricio Hernán Castellan y Denis Alejandro Figueredo. Según fuentes oficiales, estos fueron "partícipes de las agresiones a las fuerzas de seguridad con cascotes, tuercas y bombas molotov".

"Dijimos que los íbamos a identificar. Tengo el trabajo articulado de la Justicia y la Policía Federal Argentina. Este es el primer grupo de violentos identificados que el día de ayer quisieron desestabilizar el país. Acá están, con nombre apellido y cara", expresó Monteoliva en el video subido a su cuenta de X, este jueves. "Se les acabo la impunidad. Vamos con todo. Las hacen, las pagan", finalizó.

Se acabó la impunidad. Las hacen, las pagan. pic.twitter.com/YocVesXTCC — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) February 12, 2026 La ministra de Seguridad detalló esta mañana que “en todo el operativo se detuvieron a 71 personas”. Por un lado, 27 fueron detenidos en operativos realizados por Nación en las estaciones terminales, 20 fueron aprehendidos por la Policía de la Ciudad en la misma zona de la movilización y 24 fueron detenidos por las distintas fuerzas de seguridad nacionales en las inmediaciones del Congreso. Sin embargo, quienes protagonizaron esos ataques no fueron detenidos en el lugar, pese a que contaron con varios minutos para actuar sin ser interceptados.

Denuncias contra el "grupo de violentos" ante el Congreso Desde la Casa Rosada confirmaron que el Ejecutivo impulsará denuncias contra quienes participaron de los hechos de violencia. La ministra consideró que este tipo de organizaciones presentan dificultades para su individualización.

De todos modos, el Gobierno no descartó ampliar la presentación judicial a los organizadores de la protesta, entre ellos la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT), que convocó a la movilización contra la reforma laboral.