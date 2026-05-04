Javier Milei redobló sus críticas a la prensa, pero aseguró: "Nunca hubo tanta libertad de expresión como hoy"

El Presidente cuestionó a periodistas por “confundir libertad con impunidad” y volvió a justificar el fin de la pauta oficial como parte de su política.

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar el rol de los medios y afirmó que "nunca en la historia argentina hubo tanta libertad de expresión como hoy", pese a sus reiterados enfrentamientos con el periodismo y decisiones como el cierre de la sala de prensa en Casa Rosada .

El mandatario publicó en su cuenta de X un duro descargo contra el periodismo para marcar su postura sobre la responsabilidad en el ejercicio de la información .

"Hay un fenómeno muy recurrente en los periodistas argentinos, o entre aquellas personas que dicen ejercer el periodismo, que es que ante la primera crítica que reciben acusan censura y violaciones a la libertad de expresión ", señaló Milei.

SOBRE LOS “PERIODISTAS” Hay un fenómeno muy recurrente en los periodistas argentinos, o entre aquellas personas que dicen ejercer el periodismo, que es que ante la primera crítica que reciben acusan censura y violaciones a la libertad de expresión. Déjenme decirles un par de…

"Un error que suelen cometer los periodistas es creer que libertad de expresión significa decir cualquier cosa sin ningún tipo de consecuencia . Eso no es libertad de expresión. La libertad exige responsabilidad. Reclamar un supuesto derecho a poder decir lo que se les antoje sin consecuencias es reclamar el privilegio de poder seguir viviendo en la torre de marfil en la que vivieron durante muchos años. Sin embargo, la Argentina de los privilegios se ha terminado . Todos debemos hacernos responsables de nuestros actos", añadió.

Javier Milei ratificó el fin total de la pauta oficial y volvió a cargar contra los periodistas

El jefe de Estado calificó la demanda de pauta oficial como un intento de sostener un modelo de "privilegios" a costa del contribuyente. Según sostuvo, muchos periodistas no buscan libertad, sino "poder vivir sin hacerse cargo de las consecuencias de las cosas que dicen y que encima la factura la pague el pagador de impuestos".

"Privilegios y pauta. Ese es el verdadero reclamo de algunos periodistas", remarcó el Presidente.

Además, prometió profundizar su postura frente a lo que considera información falsa: "Vamos a contestar cada una de sus mentiras, de sus operaciones y de sus injurias, y tendrán que hacerse responsables de las cosas que dicen como cualquier ciudadano de a pie".

"Se acabó la Argentina con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Todos somos iguales ante la ley, todos debemos hacernos cargo de nuestras acciones y de la misma manera que los empresarios tienen que aprender a competir en una economía cada día mas abierta, los periodistas tienen que aprender a hacerse cargo de sus palabras", concluyó Milei.