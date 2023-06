Alberto Fernández destacó el concepto de "economía barrani" de Maslatón: "Tiene mucha razón"

"Tiene mucha razón". Alberto Fernández coincidió con el concepto de "economía barrani" que Carlos Maslatón introdujo en la discusión pública y que utiliza para referirse a aquellos negocios o transacciones que se hacen de manera no registrada.

Al respecto, Fernández admitió no conocer el significado del término 'barrani', pero dijo estar de acuerdo en los planteos que Maslatón hace en ese sentido. "La presencia de una economía informal es crecimiento", remarcó durante la nota.

No obstante, el mandatario consideró que "hay una economía informal que no se está tomando en cuenta" y destacó que resolverla "va a demandar tiempo". Asimismo, remarcó que "la economía informal no se capta con los censos”.