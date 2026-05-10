Rosario Central derrotó este domingo 3-1 a Independiente en el Gigante de Arroyito, revirtió un arranque adverso y se metió en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. Con una nueva aparición decisiva de Ángel Di María, el Canalla confirmó su gran presente y ahora aguardará por el ganador del cruce entre Racing y Estudiantes.
Rosario Central reaccionó ante Independiente, ganó en Arroyito y avanzó a cuartos
El equipo rosarino comenzó abajo en el marcador, pero lo dio vuelta con goles de Ángel Di María, Giovanni Cantizano y Elías Verón. Ahora espera por Racing o Estudiantes en la próxima instancia del Torneo Apertura 2026.
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Además de avanzar a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, los de Jorge Almirón mantienen su buen momento también en la Copa Libertadores, donde vienen de conseguir una importante victoria frente a Libertad. Por su parte, el Rojo se quedó sin competencia hasta el Tornoe Clausura.
Con un Di María inspirado, Rosario Central se clasificó a cuartos del Torneo Apertura
El encuentro comenzó con dos equipos cautelosos y con pocas situaciones claras. Con el correr de los minutos, Rosario Central logró adueñarse de la pelota y empezó a generar peligro cerca del arco defendido por Rodrigo Rey.
La primera aproximación importante llegó a través de Di María, que probó con una volea de zurda que se fue desviada. Más tarde, Enzo Copetti habilitó a Agustín Sández, aunque el lateral no alcanzó a conectar el centro.
Del otro lado, Independiente respondió con un remate de media distancia de Mateo Pérez Curci y una chance clara de Matías Abaldo, que encontró una buena reacción de Jeremías Ledesma.
La apertura del marcador llegó luego de una jugada por derecha de Maximiliano Gutiérrez. El mediocampista envió un centro rasante que encontró a Gabriel Ávalos, quien definió dentro del área para establecer el 1-0 parcial.
Cuando el conjunto rosarino atravesaba su momento más incómodo, apareció la jerarquía de Di María. El campeón del mundo recibió sobre la derecha, dejó atrás a su marcador y definió al segundo palo para marcar el empate antes del descanso.
El gol modificó el ánimo del equipo y también del estadio, que empujó al Canalla durante toda la segunda mitad.
En el complemento, Rosario Central mantuvo la iniciativa ofensiva, aunque el desgaste físico comenzó a sentirse y el partido perdió intensidad por momentos.
Sin embargo, cerca del final, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros encontró el gol que destrabó el encuentro. Emanuel Coronel desbordó por derecha y lanzó un centro atrás que Giovanni Cantizano aprovechó con una potente definición para el 2-1.
Con Independiente adelantado en busca del empate, el local encontró espacios para liquidarlo de contraataque. En otra acción encabezada por Cantizano, apareció Elías Verón para convertir el 3-1 definitivo y desatar el festejo en Arroyito.