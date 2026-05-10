Rosario Central reaccionó ante Independiente, ganó en Arroyito y avanzó a cuartos

El equipo rosarino comenzó abajo en el marcador, pero lo dio vuelta con goles de Ángel Di María, Giovanni Cantizano y Elías Verón. Ahora espera por Racing o Estudiantes en la próxima instancia del Torneo Apertura 2026.

Rosario Central derrotó este domingo 3-1 a Independiente en el Gigante de Arroyito, revirtió un arranque adverso y se metió en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 . Con una nueva aparición decisiva de Ángel Di María , el Canalla confirmó su gran presente y ahora aguardará por el ganador del cruce entre Racing y Estudiantes.

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Además de avanzar a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, los de Jorge Almirón mantienen su buen momento también en la Copa Libertadores , donde vienen de conseguir una importante victoria frente a Libertad . Por su parte, el Rojo se quedó sin competencia hasta el Tornoe Clausura.

El encuentro comenzó con dos equipos cautelosos y con pocas situaciones claras. Con el correr de los minutos, Rosario Central logró adueñarse de la pelota y empezó a generar peligro cerca del arco defendido por Rodrigo Rey .

La primera aproximación importante llegó a través de Di María , que probó con una volea de zurda que se fue desviada. Más tarde, Enzo Copetti habilitó a Agustín Sández , aunque el lateral no alcanzó a conectar el centro.

Del otro lado, Independiente respondió con un remate de media distancia de Mateo Pérez Curci y una chance clara de Matías Abaldo , que encontró una buena reacción de Jeremías Ledesma .

La apertura del marcador llegó luego de una jugada por derecha de Maximiliano Gutiérrez. El mediocampista envió un centro rasante que encontró a Gabriel Ávalos, quien definió dentro del área para establecer el 1-0 parcial.

Embed ¡¡APARECIÓ EL GOLEADOR DEL ROJO!! GRAN ASISTENCIA DE GUTIÉRREZ Y GOL DE GABRIEL ÁVALOS PARA MARCAR EL 1-0 DE INDEPENDIENTE ANTE ROSARIO CENTRAL.



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Cuando el conjunto rosarino atravesaba su momento más incómodo, apareció la jerarquía de Di María. El campeón del mundo recibió sobre la derecha, dejó atrás a su marcador y definió al segundo palo para marcar el empate antes del descanso.

Embed ¡UN VERDADERO FENÓMENO! Ángel Di María hizo marca registrada: enganchó para su zurda y sacó un hermoso zurdazo para marcar un golazo en el 1-1 de Rosario Central vs. Independiente.



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El gol modificó el ánimo del equipo y también del estadio, que empujó al Canalla durante toda la segunda mitad.

En el complemento, Rosario Central mantuvo la iniciativa ofensiva, aunque el desgaste físico comenzó a sentirse y el partido perdió intensidad por momentos.

Sin embargo, cerca del final, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros encontró el gol que destrabó el encuentro. Emanuel Coronel desbordó por derecha y lanzó un centro atrás que Giovanni Cantizano aprovechó con una potente definición para el 2-1.

Embed ¡¡LOCURA CANALLA!! GIOVANNI CANTIZANO LE ROMPIÓ EL ARCO A REY Y MARCÓ EL 2-1 DE CENTRAL ANTE INDEPENDIENTE. ¡PRIMER GOL PARA EL PIBE EN LA PRIMERA!



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Con Independiente adelantado en busca del empate, el local encontró espacios para liquidarlo de contraataque. En otra acción encabezada por Cantizano, apareció Elías Verón para convertir el 3-1 definitivo y desatar el festejo en Arroyito.