Alberto anuncia que AMBA pasa a DISPO

Los anuncios para la nueva etapa se conocerán a la tarde, desde Casa Rosada, aunque todavía no está definido el formato que tendrá esa comunicación.

En los hechos no será mucho lo que cambie en ese paso del ASPO al DISPO. Por lo menos nada que la realidad de la vida diaria no haya anticipado. Es decir, las salidas y aperturas que aun no estaban contempladas ya se venían realizando, tanto en la ciudad como en el conurbano.

En el resto de las actividades que aun se mantienen realmente restringidas no habrá demasiados cambios: la decisión que se tome hoy no implicará que los colegios vuelvan a clases, ni que se libere el uso del transporte público. Gimnasios, en la mira.