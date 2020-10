Alberto Fernández, sobre la carta de Cristina: "Es muy valiosa"

"Yo leí la carta y me gusto, la sentí como un respaldo. Ha sido muy generosa en muchos conceptos y la valore así. Tiene conceptos elogiosos, generosos y afectuosos", resaltó el mandatario nacional en declaraciones a radio Metro.

A su entender, "el gobierno es una alianza electoral, todos tenemos derecho a opinar".

El jefe de Estado entendió que la carta que publicó Cristina Fernández de Kirchner en las redes sociales muestra "un fuerte compromiso" de la vicepresidenta, que -a su entender- "rescata la actitud dialoguista de quien gobierna".

A la vez, Alberto Fernández consideró que el mensaje de la presidenta del Senado sobre "los funcionarios que no funcionan" fue para "quienes critican al gobierno impiadosamente" y no para él.

"El párrafo de los funcionarios que no funcionan no esta dirigido a mi sino a quienes critican al gobierno impiadosamente. Hay sectores que no soportan que el gobierno sea peronista", resaltó Fernández.