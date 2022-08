Alberto Fernández: "Pasamos momentos económicos difíciles y algunos se encargan de hacerlos más difíciles"

"Sergio (Massa) sabe, como yo, la obligación que tenemos con cada uno de ustedes. Esa obligación no va a parar, así como ninguna de las 5 mil obras públicas que estamos construyendo. No van a parar las 100 escuelas técnicas que estamos construyendo a lo largo y ancho del país, ni las 120 mil viviendas que estamos construyendo. Nuestro deber esta con ustedes, no con otros", dijo el Presidente al participar del acto de reactivación del servicio ferroviario que conecta Cañada de Gómez con Rosario después de 45 años, en la provincia de Santa Fe, acompañado por el ministro de Economía, en la primera actividad oficial que ambos comparten tras la asunción del ahora exdiputado en el cargo el miércoles último.

ALBERTO FERNANDEZ ROSARIO.jpeg Alberto Fernández y Sergio Massa encabezan su primer acto tras los cambios en el Gabinete. Presidencia de la Nación

Alberto Fernández se reunió con Sergio Massa para evaluar las medidas y la "hoja de ruta"

El presidente Alberto Fernández mantuvo el jueves un encuentro con el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, en el que "evaluaron la situación a partir de los últimos cambios que se dieron" y "avanzaron en la hoja de ruta e implementación de alguna de esas medidas".

Sergio Massa y Alberto Fernández.jfif Alberto Fernández se reunió con Sergio Massa para evaluar las medidas y la "hoja de ruta".

Fernández y Massa almorzaron en el despacho presidencial de Casa Rosada, en una "larga reunión de trabajo", informó la portavoz Gabriela Cerruti en una de sus habituales conferencias de prensa semanales de los días jueves en la Casa Rosada.

Además, Massa llevó para la firma a Fernández el proyecto que establece un régimen especial para exportaciones del excedente de petróleo a partir del 1 de enero próximo.

Se trata de un régimen de "beneficios e incentivos a las empresas" para que traigan dólares, dijo la portavoz.

"Recuperamos una cierta sensación de estabilidad", destacó Cerruti, y agregó que "ha pasado ese momento virulento de especulación de las últimas semanas", en referencia a la volatilidad del dólar.