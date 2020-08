Alberto reflotó "herencia" con mensaje al FMI y acreedores

Desde el regimiento de Granaderos a caballo, Alberto aclaró que, no obstante, sus palabras no estaban dirigidas al “reproche”, sino a “entender” que el cruce de los Andes, que encaró San Martín en el siglo XIX, es equiparable a la situación económica del país, que sumó la emergencia causada por la pandemia de coronavirus. “Hoy el orgullo nacional se llama plantarse frente a los acreedores exigiéndoles que no nos hagan pagar una deuda que genere más sufrimiento a los argentinos”, expresó Fernández e incluyó en ese parámetro también al hecho de que la Argentina y México produzcan una vacuna contra el coronavirus para que “no haya pueblos latinoamericanos que no puedan acceder a un remedio”.