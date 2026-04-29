Caso ANDIS: el lobbista Miguel Ángel Calvete también se negó a declarar + Seguir en









Desde la cárcel detenido por otra causa y tras escuchar las nuevas imputaciones del caso ANDIS, se negó a declarar

Desde la prisión, Calvete se negó a declarar. X

Miguel Angel Calvete, desde la cárcel de manera virtual, se negó hoy a declarar en el caso ANDIS, en el tramo de la causa en el que se investigan maniobras relacionadas a la compra de insumos de alto costo.

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La ampliación de la declaración de Calvete fue solicitada por el fiscal Franco Picardi y ordenada por el juez Ariel Lijo y se llevó a cabo de manera virtual porque está preso en otra causa penal.

Calvete está condenado porque al menos entre el 26 de junio 2015 y el 6 de diciembre del 2016, conformó una organización destinada a facilitar la prostitución de mujeres a quienes les asignaban departamentos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires donde les “permitían” vivir y donde ejercían la prostitución a cambio de un rédito económico por sobre los valores de alquiler de mercado y con condiciones contractuales leoninas.

Por ese delito fue condenado a cuatro años de prisión efectiva, que está cumpliendo a disposición de un tribunal oral.

En el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad, Calvete es considerado un “jefe paraestatal”, sin cargo de funcionario, pero “articulador” de la asociación ilícita.

Según se describió en la acusación estaba vinculado a múltiples droguerías y firmas proveedoras de insumos. Era el encargado de gestionar los pagos indebidos a funcionarios, según el fiscal. Calvete ya está procesado en el primer tramo de la causa. Ayer el extitular de ANDIS Diego Spagnuolo y el número 2 del organismo Daniel Garbellini, también se negaron a declarar.

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