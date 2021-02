El Malbrán confirmó que llegó variante Amazonas (las vacunas en debate)

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán ya detectó la presencia en Argentina de la variante de Amazonas o Manaos del coronavirus . Esa variante (cepa es una denominación que no corresponde técnicamente) no se habían encontrado con anterioridad y ahora fueron detectadas en dos muestras de viajeros. Al mismo tiempo,se identificaron otras dos nuevos casos con la variante de Río de Janeiro, de la que ya hay transmisión comunitaria. De acerdo a los infectólogos locales esto no significa que en los ensayos fenotípicos se haya probado un cambio determinante como para invalidar la eficacia de las vacunas. Ese terreno quedó para el debate sobre todo despues que si se puso en duda la eficacia de una vacuna en especial, la producida por el laboratorio AstraZeneca con la Universidad de Oxford y en relación a la variante sudafricana.