La esperada serie de Netflix sobre un particular personaje argentino que es furor en la plataforma + Agregar ámbito en









Esta irreverente producción nacional tiene humor negro y mucho caos con un personaje viral que nadie se esperaba en la pantalla.

Este hilarante personaje llegó a la plataforma con una serie totalmente original. Pexels

El catálogo de Netflix vuelve a apostar por las producciones argentinas con una serie intensa y llena de humor ácido. La plataforma estrenó una ficción protagonizada por de uno de los personajes virales más queridos de los últimos años.

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La producción tiene 10 episodios de 10 minutos cada uno, perfecta para maratonear en una sola tarde. La historia aprovecha elementos de la comedia negra, los thrillers psicológicos y mucha cultura pop, con una protagonista que busca la fama en medio de sus crisis personales antes de cumplir los 30 años.

Carísima Uno de los personajes más queridos de las redes llegó a Netflix. Gentileza - Netflix

De qué trata Carísima La trama gira alrededor de Caro Pardíaco, una celebridad de redes sociales que hace transmisiones en vivo y tiene una estética post-pop. A pocos días de cumplir sus 30 años, el personaje enfrenta un momento de incertidumbre mientras organiza lo que va a ser el evento más importante de su vida.

Si bien ella solo quería celebrar, la aparición de Leo, un hombre con múltiples personalidades altera el equilibrio emocional de Caro y pone en riesgo tanto su entorno como su identidad. La serie explora como la exposición permanente impacta en su vida y el estrés que implica sostener una imagen pública sin fracasar.

"Carísima" está pensada directamente para el consumo digital, al adoptar el formato de serie horizontal, con capítulos de apenas 10 minutos y una estructura narrativa que avanza rápido. La ficción fue realizada por Labhouse junto a Olga, una de las plataformas de streaming más vistas de Argentina. La dirección de esta producción quedó en manos de Nano Garay Santaló y Federico Suárez, mientras que el excéntrico guion fue escrito por Julián Lucero, Julián Kartun (el creador de Caro), Mariano Rosales y el propio Garay Santaló. Además, Malena Pichot participó como asesora de guion. Netflix: tráiler de Carísima Embed - Caro Pardíaco quiere hacer otra serie | Hecho en Argentina Netflix: elenco de Carísima Julián Kartun

Alex Pelao

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