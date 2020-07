Cimadevilla cruzó a Macri por encubrimiento en la causa AMIA

En esa línea, el ex senador nacional dijo hoy que en la causa por el encubrimiento "siempre se intentó sacar algún rédito político en vez de lograr su esclarecimiento", y afirmó que el expresidente, Mauricio Macri, y su ministro de Justicia, Germán Garavano, "pedían a la querella del Estado la absolución" de los exfiscales federales, José Barbaccia, y Eamon Mullen, "porque eran sus amigos".

"En la causa por encubrimiento nosotros estábamos como querellantes. Acusábamos al ex juez de la causa Juan José Galeano, al ex presidente Carlos Menem, al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y a estos dos ex fiscales. Pensábamos sostener eso, pero no nos dejaron actuar libremente", explicó Cimadevilla.

Y en ese sentido, el ex senador nacional por Chubut, que se desempeñó al frente de la Unidad en el gobierno de Macri, aseguró: "Nos pedían que pidiéramos la absolución de Mullen,de Barbaccia, entre otros. Nosotros dijimos que no. No había evidencias para pedir la absolución. Muy por el contrario, la evidencia pedía pedido de condena".

Respecto del intercambio en la red social Twitter con Macri, Cimadevilla afirmó que "nunca estuvo en la agenda de Macri trabajar por la memoria, la verdad y la justicia en la causa AMIA".

"Cuando nosotros quisimos instalar la discusión de la adaptación del marco legal ante el gobierno nacional, el del juicio en ausencia con los antecedentes que hay en el mundo, no nos dieron bolilla", aseguró.

Asimismo, manifestó que cuando comenzó su tarea en el organismo notó que "había una parálisis en la causa madre", en la que debe investigarse quiénes pusieron la bomba en la mutual judía.

"Mucha gente no sabe que esta causa está paralizada y nunca va a haber sentencia porque los jueces en Argentina tienen dicho que si los imputados no están presentes, no puede haber sentencia", explicó en declaraciones a FM la Patriada y dijo que "Irán se niega a cumplir con los requerimientos de la Justicia" local.

En ese sentido, advirtió que "si no adaptamos el marco legal, vamos derecho a que haya impunidad".

"Otro tema que observamos es la acumulación de hojas que tenía la causa. Tiene más de 300.000 fojas", expresó y afirmó que "leer la causa lleva entre tres y cuatro años".

Cimadevilla sostuvo que "en el 2016 en La Haya se iba a hacer un seminario donde uno de los temas que se iban a abordar era cómo se habían investigado atentados como el de la AMIA, quiénes los habían investigado y qué tecnología se había utilizado".

"Cuando nos pusimos en contacto con quienes nos podían proveer estos elementos para la investigación, no logramos que el Gobierno nacional se interesara en contratar la tecnología para avanzar en la investigación", recordó.

Asimismo, destacó que "en la causa AMIA siempre se intentó sacar algún rédito político en vez de lograr su esclarecimiento".

"Se ha utilizado geopolíticamente el atentado a la AMIA", afirmó, dijo que "el no esclarecimiento de la causa ha pasado por distintos signos políticos", pero aseguró que "estoy convencido de que se puede resolver".