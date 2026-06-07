Pocos lo conocen y te hará ahorrar mucho dinero: dónde queda el centro de esquí más barato de Argentina

Las vacaciones de invierno invitan al turismo a buscar alternativas, y entre las más económicas, aparece este lugar ideal para hacer deporte en la nieve a bajo costo.

Para el turismo nacional e internacional , la nieve del sur de Argentina es una parada ideal para las vacaciones de invierno , pero con la gran demanda de los sectores más concurridos, los precios suelen ser bastante elevados. Por esto, este sitio ha tomado relevancia gracias a su factor económico, el cual es muy distinto al de los rincones más populares.

Además, no se deja de vivir la misma experiencia que se puede tener en el Cerro Catedral de Bariloche, quizás el sitio para realizar esquí o snowboard más famoso de toda la Patagonia, ya que su ubicación también permite disfrutar de varias actividades.

Batea Mahuida se encuentra en la provincia de Neuquén , a unos 8 kilómetros de Villa Pehuenia , una de las localidades más visitadas de la cordillera neuquina durante el invierno. El parque de nieve funciona sobre las laderas del volcán Batea Mahuida, desde donde se observan vistas panorámicas de los lagos Aluminé y Moquehue.

El centro tiene una particularidad que lo diferencia de cualquier otro complejo del país: es administrado por la Comunidad Mapuche Puel. Gracias a su ubicación y a su tamaño, suele ser elegido por quienes buscan una experiencia más tranquila que la de los grandes centros de esquí de la Patagonia.

Qué se puede hacer en Batea Mahuida

La actividad principal de Batea Mahuida es el esquí. El parque cuenta con cuatro pistas servidas por medios de elevación de arrastre, pensadas tanto para quienes ya tienen experiencia como para quienes buscan dar sus primeros pasos en la nieve. También es posible practicar snowboard y tomar clases con instructores del centro antes de utilizar las pistas habilitadas.

Quienes no esquían también pueden disfrutar de la nieve. La entrada al cerro para peatones es gratuita y hay sectores habilitados para caminar, descansar o pasar el día en familia. Además, existe una zona destinada a trineos y culipatines que puede utilizarse sin costo de acceso.

Durante la temporada se realizan caminatas con raquetas y excursiones en motos de nieve para recorrer distintos sectores de la montaña. Otra de las actividades más buscadas es la visita al volcán Batea Mahuida, desde donde se obtienen vistas panorámicas de los lagos y del paisaje cordillerano de la zona.

En la base del cerro funcionan locales de alquiler de equipos de esquí y snowboard, además de un espacio gastronómico para desayunar, almorzar o merendar. Para la temporada 2026, el pase diario para el turismo cuesta $60.000 en temporada alta y $50.000 en temporada baja, mientras que el alquiler de un equipo completo tiene un valor de $35.000 por día.

Embed - Cerro Batea Mahuida - Villa Pehuenia

Cómo ir hasta Batea Mahuida

Desde la ciudad de Neuquén hay aproximadamente 370 kilómetros hasta el centro de esquí. El recorrido más utilizado consiste en tomar la Ruta Nacional 22 hasta Zapala y luego continuar por la Ruta Nacional 40 y los caminos provinciales que conducen a Villa Pehuenia.

Desde esa localidad restan apenas unos kilómetros para llegar al parque de nieve. El trayecto demanda alrededor de cinco horas en auto, aunque el tiempo puede variar según las condiciones climáticas y el estado de las rutas durante el invierno.