Asedio de Javier Milei a Mauricio Macri: Manuel Adorni candidato, Patricia Bullrich al PRO y coparticipación

Los diputados del PRO además le pasaron la factura a Francos y Menem por el apoyo del bloque durante el debate de la ley Bases. "Gracias a nuestro compromiso, la ley de Bases y el paquete fiscal han obtenido la aprobación definitiva, proporcionando al Gobierno las herramientas necesarias para implementar su plan. Estoamos convencido de que trabajando sobre esta agenda que venimos impulsando desde el PRO hace tiempo, podemos lograr resultados más significativos y efectivos, con leyes que sean más beneficiosas para la ciudadanía", advirtieron desde el macrismo tras el enojo de su jefe por la centralidad de la agenda legislativa de Bullrich en el Congreso.

La espera de Mauricio Macri

"Quedamos a la espera de una favorable y pronta respuesta para comenzar a trabajar en esta agenda que da respuesta inmediata a muchas de las preocupaciones que tienen los argentinos", agregaron a modo de primer aviso de cara al segundo semestre.

La interna Milei-Macri-Bullrich tiene su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, distrito madre del PRO y objetivo principal de La Libertad Avanza en su proyecto de absorción del PRO. La estrategia ideada por Santiago Caputo apunta a diluir a Macri con una batería de medidas políticas y electorales. Patricia Bullrich es un insumo de ese esquema para debilitar al expresidente y fracturarle el partido. Pero hay más.

La instalación prematura de Manuel Adorni como candidato a diputado nacional en la Ciudad de Buenos Aires también es un mensaje que preocupa a Macri, quien apostaría a un staff de jóvenes para el armado de la próxima boleta del PRO. A eso se suma la intención de Bullrich de instalarse como referente del PRO Libertad en la Capital Federal con posibilidades de disputar una banca en el Senado el próximo año.

A eso se suma el ahogo financiero sobre el distrito que gobierna Jorge Macri ante el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema por los fondos de la coparticipación. El jefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti, expuso esa situación en su primer informe de gestión: "Habiendo pasado más de 550 días de dicho fallo, la Ciudad recibió 0 pesos. A valores de hoy, la Ciudad está dejando de percibir $88.000 millones por mes".

Reclamo contra Javier Milei

Fue además el mismo Mauricio Macri quien se encargó de formularle el reclamo a Milei: "Para alcanzar esos cambios, hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema". A continuación, el expresidente fue al grano: "Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones", apuntó con firmeza, aunque sin exponer del todo a Milei.

Por último, concluyó su fuerte mensaje: "El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos".