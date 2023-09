Cristina Kirchner anunció que abrió su cuenta de TikTok: "Hola ¿qué tal?"

En la nueva cuenta de la red social, Cristina Kirchner publicó cinco videos en menos de una hora, alrededor del mediodía. El primero es una compilación de imágenes de archivo donde se la ve a la Vicepresidenta saludando a sus seguidores y expresa: "No se imaginan las ganas que tenía de volver a verlos".

El segundo es un fragmento del diálogo que la vicepresidenta mantuvo con la militancia en la sede de UMET. "Soy pingüina, colectiva, todos juntos. A militar fuerte, compañeros, compañeras. A explicar, a hablar, a no enojarse. No hay que enojarse con nadie, no hay que criticarle a nadie el voto", señaló.

Uno de los videos más comentados por los usuarios fue el que muestra la cuenta que CFK le hizo hacer en un pizarrón a Pedro Rosemblat, quien la acompañó durante la charla en UMET, para cuestionar el Plan Motosierra del líder de la Libertad Avanza, Javier Milei, uno de los candidatos presidenciales más presentes en TikTok.

Los videos restantes también reflejan momentos de la charla del sábado. En el más extenso, Cristina analiza el recorte del gasto público que propone Javier Milei y sentencia: "Es imposible ir con la motosierra porque no te dan los números. Como verán, realmente es muy inconsistente todo".

Cristina Kirchner disertó el sábado pasado en la sede de la UMET, ubicada en la calle Sarmiento 2037 de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el tema "Castas, herencias, derrumbes y futuro". Allí presentó la reedición del libro Después del derrumbe, conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner a 20 años de su publicación.