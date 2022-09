Bregman: "Cuando me escrachan afuera del Congreso no es odio, cuando es peronista es odio"

Myriam Bregman.jpg Télam

En ese sentido, marcó distancia del planteo de una “ley mordaza” para controlar el discurso de odio, y expresó su rechazo a esa idea. "Me preocupa que las discusiones sean sobre el discurso y no sobre las políticas, ahí gana la agenda de la ultraderecha", dijo Myriam Bregman a FM Futurock hoy.

"Cuando me escrachan afuera del Congreso no es odio, cuando es peronista es odio, me empiezo a preocupar porque evidentemente hay un sesgo político recortado de la interpretación. Llevar eso a la legislación es un problema", advirtió Bregman.

De este modo, aclaró la diputada, "la comunicación de nuestro partido fue clara, repudiamos el atentado y exigimos que se investigue", pero "el problema es cuando te metes con las opiniones, y es doble cuando sectorizan que sólo cierto sector recibe odio", cuestionando así al Gobierno. "Esto no lo vas a parar con una ley", sentenció Bregman.