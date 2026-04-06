Semana decisiva para el Consejo de la Magistratura entre denuncias a jueces y cambios en la selección + Seguir en









Comienza el debate sobre las reformas al sistema de puntaje para concursos de magistrados, con especial atención al proyecto presentado por la Corte Suprema.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura.

El Consejo de la Magistratura inicia esta semana el debate sobre la reforma del sistema de puntajes para la selección de jueces, analizando diversos proyectos entre los que destaca la propuesta enviada recientemente por la Corte Suprema de Justicia. En paralelo, sesionarán las comisiones de Administración Financiera y de Disciplina, mientras continúa la recolección de testimonios clave en la causa por presunto maltrato y acoso contra el juez federal Patricio Alejandro Maraniello.

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Las comisiones de Selección y Reglamentación se reunirán de forma conjunta este jueves 9 de abril para dar inicio al tratamiento del nuevo “Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados” que remitió la Corte Suprema.

De acuerdo a las declaraciones del máximo tribunal, la propuesta introduce modificaciones “orientadas a garantizar que el mérito y la idoneidad sean el vector determinante de la selección de magistrados”, con el objetivo de “reducir aún más potenciales ámbitos de discrecionalidad”.

El objetivo es reducir la discrecionalidad para que el mérito académico y los logros reales pesen más que los años de servicio burocrático. Para lograrlo, se busca garantizar que las pruebas escritas sean anónimas y que las entrevistas personales se ejecuten por reglas más transparentes y fáciles de prever. Además, el Consejo de la Magistratura ya tenía otros 14 proyectos preexistentes que también serán tratados junto con el de la Corte.

Por otro lado, la jornada del jueves continuará a las 10.30 con la sesión de Administración Financiera, que marcará el debut de Santiago Viola, viceministro de Justicia y representante del Ejecutivo, al frente de dicha comisión.

Investigación al juez federal de Rosario Gastón Salmain El Consejo de la Magistratura reactivará este miércoles la Comisión de Disciplina, que no había sesionado en lo que va del año. El foco estará puesto en el expediente de Gastón Salmain. Al respecto, la consejera Alejandra Provítola solicitó derivar las actuaciones a la Comisión de Acusación. Esta última oficina centraliza las investigaciones de mayor gravedad que podrían derivar en la destitución del juez rosarino. Antes de ser sometido a jury, el juez Salmain podría ser suspendido de su cargo. Así lo solicitó formalmente la diputada provincial santafesina Lionella Cattalini, y el tema podría tratarse en la próxima reunión de Acusación, aún sin fecha fijada. Durante el encuentro, también se analizará la propuesta del consejero Diego Barroetaveña para desestimar la denuncia contra la jueza María Eugenia Capuchetti. Dicha presentación judicial había sido impulsada originalmente por el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria.