La Justicia desestimó una denuncia contra Ricardo Quintela por inexistencia de delito + Seguir en









A través de un posteo en su cuenta de X (antes Twitter), el gobernador de La Rioja se refirió al fallo y cuestionó el uso de la Justicia en el marco de disputas políticas. En la causa se lo acusaba de delitos como intimidación pública, sedición y atentado contra el orden constitucional.

La Justicia desestimó la denuncia contra Ricardo Quintela y Florencia López por inexistencia de delito.

La Justicia Federal desestimó una denuncia contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y la senadora Florencia López, en una causa en la que se los acusaba de delitos como intimidación pública, sedición y atentado contra el orden constitucional. La resolución se apoyó en el dictamen del fiscal Carlos Rívolo, quien consideró que las declaraciones de ambos se dieron en el marco de un debate político y no constituyen delito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A través de un posteo en su cuenta de X (antes Twitter), Quintela se refirió al fallo y cuestionó el uso de la Justicia en el marco de disputas políticas. "Una acusación absolutamente desproporcionada, que buscó tergiversar el sentido de nuestras palabras", afirmó.

"Este fallo no solo pone fin a una denuncia sin sustento, sino que también expone con claridad que es un mal uso de las instituciones democráticas y del sistema de justicia intentar utilizar los tribunales para disciplinar o acallar a quienes piensan distinto", apuntó el gobernador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/QuintelaRicardo/status/2041282149350015263&partner=&hide_thread=false Hoy la Justicia Federal desestimó la denuncia presentada en mi contra y en contra de la senadora Florencia López, en el marco de la causa CFP 748/2026, tramitada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9, y dispuso su archivo definitivo conforme al artículo 180 del… — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) April 6, 2026 Además, agregó que "siempre defendió la democracia, el orden constitucional y el respeto por las instituciones". No obstante también cree que la democracia "se fortalece cuando hay debate, cuando hay discusión y cuando no se silencian las voces críticas".

Para cerrar su mensaje señaló: "Vamos a seguir diciendo lo que pensamos, con la misma convicción de siempre, porque representamos a un pueblo que no puede esperar y que necesita dirigentes comprometidos con su presente y su futuro.”

La denuncia se enmarcaba en la causa CFP 748/2026, tramitada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9, que fue archivada de manera definitiva conforme al artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación. Ricardo Quintela sobre Axel Kicillof: "Es uno de los que puede encabezar la reestructuración del país" Quintela, afirmó también que su par bonaerense Axel Kicillof "es uno de los que puede encabezar la reestructuración del país”, al plantear que el peronismo ya abrió un debate profundo para construir una alternativa rumbo a 2027. El mandatario riojano sostuvo que el objetivo es desplazar el actual modelo económico con una propuesta ordenada. En declaraciones a Radio Splendid, el gobernador sostuvo que el peronismo debe enfocarse menos en el rol opositor y más en la construcción de una propuesta de poder. “Más que oposición tenemos que proponer una alternativa, poner un objetivo y ver cómo lo alcanzamos de manera ordenada. El objetivo es desplazar a este modelo económico”, señaló. En ese marco, volvió a ubicar a Kicillof entre las figuras con capacidad para liderar la nueva etapa del movimiento, en medio de las discusiones internas que comenzaron a tomar forma de cara a las presidenciales de 2027.

Temas Ricardo Quintela