Chile reiteró su respaldo a la Argentina por Malvinas tras la reunión entre José Antonio Kast y Javier Milei

Las cancillerías de ambos países emitieron un documento conjunto respecto a diversos temas bilaterales. El gobierno trasandino instó al Reino Unido a reanudar las negociaciones por el Atlántico Sur.

El gobierno de Chile reiteró este lunes su respaldo al reclamo argentino por los derechos sobre la soberanía de las Islas Malvinas , Georgias del Sur , San dwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y pidió que el Reino Unido de la Gran Bretaña reanude las negociaciones.

Tras la reunión entre los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei en la Casa Rosada, las cancillerías de ambos países emitieron un comunicado conjunto, en el que se refirieron a distintos puntos de la relación bilateral. Se trató del primer viaje que Kast realizó luego de asumir el mando.

"El Presidente Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes", asegura el escrito.

Asimismo, reafirmó la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte "reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales".

En este contexto, ambos cancilleres reafirmaron su compromiso de continuar cooperando en el continente antártico, destacando la relación estratégica entre ambos países sustentada en los valores y principios del Sistema del Tratado Antártico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cancilleria_Ar/status/2041215635548483937&partner=&hide_thread=false Comunicado conjunto de los Cancilleres de Argentina y Chile tras la reunión que mantuvieron los Presidentes Javier Milei y José Antonio Kast. pic.twitter.com/l5T6FZz2cG — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) April 6, 2026

Javier Milei, en tanto, le agradeció a su par chileno en nombre del Gobierno argentino por el tradicional apoyo del Gobierno de Chile en la Cuestión de las Islas Malvinas.

Por otra parte, los presidentes instruyeron a los cancilleres a mantener una reunión de trabajo ampliada en la que coincidieron en la relevancia de generar mejores condiciones para la atracción de inversiones recíprocas y externas, la expansión del comercio bilateral, regional y hacia terceros mercados; la integración y complementación energética y minera y la generación de oportunidades para el sector privado.

También instaron a fomentar la cooperación en programas conjuntos de capacitación técnico profesional, innovación y transferencia de tecnologías, en el marco de lo establecido en el Acuerdo de Complementación Económica ACE 35 Chile-Mercosur, el Acuerdo Comercial bilateral y el Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina.

A su vez, el Canciller de Chile agradeció los esfuerzos desplegados y apoyo brindado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina respecto del proceso de extradición del ciudadano chileno Galvarino Apablaza.

Apablaza es buscado por la justicia chilena por su presunta participación en hechos graves ocurridos a comienzos de los años 90, en el contexto de la transición democrática de Chile. En particular, está acusado de haber sido uno de los responsables intelectuales del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991, el secuestro de Cristián Edwards, hijo del dueño del diario El Mercurio.

JAVIER MILEI Y KAST José Antonio Kast eligió a la Argentina como su primer destino tras asumir la presidencia de Chile.

Apablaza fue un dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), grupo que realizó acciones armadas durante la dictadura de Augusto Pinochet y que continuó operando en los primeros años de la democracia.

Asimismo, ambos cancilleres destacaron como un tema prioritario la necesidad de mejorar la conectividad física y digital entre Argentina y Chile a través de la modernización de los pasos fronterizos y la optimización de los procedimientos de control en frontera.

"La mejora de los pasos fronterizos, además de potenciar la conectividad y el comercio internacional, permitirá reducir los costos logísticos y posicionar a ambos países como plataformas de articulación en América del Sur y los mercados globales. En esta línea, coincidieron en avanzar en el desarrollo de rutas y corredores binacionales prioritarios", aseguraron.

Finalmente, con vistas a concretar estos objetivos, ambos cancilleres acordaron convocar a la brevedad los principales mecanismos bilaterales de coordinación, entre ellos, el mecanismo 2 más 2 a nivel de cancilleres y ministros de Defensa, el Comité Permanente de Seguridad (COMPERSEG), la Comisión Binacional de Comercio, Inversiones y Relaciones Económicas, la Comisión Administradora del Acuerdo Comercial, la Comisión Binacional en materia Antártica y la Comisión Mixta sobre tráfico Ilícito de Drogas.