Entre Manuel Adorni y el malestar por la economía: la imagen de Javier Milei cayó siete puntos en marzo

Un sondeo mostró un fuerte deterioro en la valoración del Presidente, con suba de la desaprobación y casi 60% de opiniones negativas sobre la situación económica del país.

La imagen positiva de Javier Milei cayó siete puntos de febrero a marzo , en medio del impacto político por las denuncias que salpican al Gobierno y de un creciente pesimismo económico. Según un relevamiento, casi seis de cada diez argentinos consideraron mala la situación del país durante marzo.

El estudio de la consultora reflejó que el Presidente pasó de 47% de imagen positiva en febrero a 40,3% en marzo , mientras que la negativa escaló hasta el 51% , cinco puntos por encima del mes anterior.

El deterioro también se trasladó al resto del oficialismo: Patricia Bullrich quedó por encima del jefe de Estado en valoración favorable, con 42,7% de imagen positiva y 50,3% de percepción desfavorable , según el relevamiento de Zentrix.

En paralelo, uno de los datos más sensibles para la Casa Rosada fue la percepción sobre la marcha de la economía. El relevamiento indicó que 59,7% evaluó como negativa la situación económica del país en marzo , lo que implicó un salto de casi 13 puntos frente al 47% de febrero . El dato consolidó una tendencia de mayor malestar social vinculada al bolsillo y al consumo.

La encuesta también mostró un retroceso en la evaluación general de la gestión. La aprobación del gobierno de Milei quedó en 38,5% , mientras que la desaprobación subió al 53% .

Un mes antes, esos números habían sido de 45% positiva y 44% negativa, por lo que marzo marcó un giro hacia un saldo claramente desfavorable para el oficialismo.

Javier Milei reunió al Gabinete en un nuevo gesto de respaldo a Manuel Adorni

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en un encuentro que buscó ordenar la agenda política y mostrar cohesión interna dentro del oficialismo. La cita se dio después de varios días marcados por la polémica en torno a Manuel Adorni y apuntó a enviar una señal de respaldo hacia el núcleo duro del Gobierno.

El cónclave, que duró más de dos horas, comenzó pasadas las 12 y el primer tramo del encuentro estuvo a cargo del jefe de Estado. A su término, el jefe de los ministros tuvo la primera de las tres reuniones que acordó con el Presidente el pasado miércoles en Olivos. Fue con la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En tanto que martes y miércoles se verá con los responsables de Salud, Mario Lugones y de Defensa, Carlos Presti.

De la reunión participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Salud, Mario Lugones; el titular de Defensa, Carlos Presti; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; Diego Santilli, a cargo de Interior; Federico Sturzenegger, responsable de Desregulación y Transformación del Estado; y el canciller Pablo Quirno.

También formaron parte del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.

En la Casa Rosada reconocen que la foto de unidad es parte central del mensaje político de la jornada. Tras una semana atravesada por cuestionamientos judiciales y ruido interno, el Gobierno intenta retomar la iniciativa y reordenar prioridades ministeriales, con foco en seguridad, defensa, salud y la agenda legislativa.