Axel Kicillof: "A la oposición la única idea que se les cae es ajuste y sacar derechos"

Sobre el panorama nacional de la coalición oficialista, el mandatario bonaerense aseguró que las elecciones provinciales serán en las mismas fechas que las nacionales , pero recordó que "el Día del Militante, el 27 de noviembre del 2021 después de la elección legislativa, el Presidente en un acto dijo que íbamos a una PASO y fijó una estrategia " y sostuvo que " no hemos tenido espacio para discutir nosotros esa decisión ".

Consultado en C5N sobre si será candidato, el actual gobernador ratificó que piensa electoralmente en "la provincia de Buenos Aires . Nosotros tenemos que resolver una estrategia. Nadie se salva solo y no puede haber aventuras personales ; tenemos que hacer una estrategia que nos permita arreglar lo que falta arreglar y que no vuelva la derecha. Hay que dar la discusión: la derecha o los derechos ".

En ese marco, señaló que " n osotros necesitamos una estrategia ganadora a nivel nacional " porque "lo que está en riesgo es muy grande. Ya escuchamos a nuestra oposición: no se les cae una idea. Lo único que se les cae es ajuste y sacar derechos ". Precisó que ese achicamiento implica "menos educación, menos salud, menos obra pública" y contrastó con "los niveles de actividad que hay hoy en la provincia de Buenos Aires en todo el interior y en el conurbano tienen que ver con la obra pública ".

Además remarcó que "hay una embestida del partido judicial" contra la vicepresidenta. "A Cristina le apuntaron con una pistola a centímetros de la cara el año pasado. Ninguno de nosotros vivió una cosa así", sostuvo sobre una posible candidatura, aunque agregó que "es indudablemente la dirigente política de más peso en la Argentina". "Yo pertenezco a un sector que se encolumna con Cristina y creo que las cosas que ella dijo estaban en lo cierto", calificó.

"Las veces que hubo PASO en el peronismo no fueron una buena experiencia", manifestó y consideró que "es claro que la unidad es importantísima y el peronismo necesita esa unidad, pero nadie puede aislarse".

Kicillof Cristina y Alberto.png Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Seguridad y gestión en la provincia de Buenos Aires

El gobernador Axel Kicillof también opinó sobre el desempeño del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, entendiendo que "tiene ideas muy fuertes, ninguna de esa es para mí nueva. En algunas estoy de acuerdo y en otras no. Esas cosas las discutimos". En ese sentido, indicó que está "conforme con su trabajo" y que "no me pidieron su renuncia en las últimas semanas".

"Sergio viene implementando un plan de inversión, profesionalización y transformación de la policía que es histórico. Un montón de gente no va a estar de acuerdo, por derecha o por izquierda; pero estamos implementando un plan que implicó renovar completo el parque de patrulleros de la provincia de Buenos Aires", destacó.

Asimismo, agregó que "las estadísticas mejoran, aunque un solo crimen es un desastre" y reconoció que "la gente sufre inseguridad y eso implica tener miedo. Obviamente que es difícil pero es un hecho que ocurre en todo el país. Nosotros lo trabajamos todos los días y Sergio le pone el cuerpo de forma obvia a punto tal que toma riesgos".

El mandatario se refirió a la construcción de "152 nuevas escuelas. Vidal dijo que hizo 65, que yo no las encontré", y remarcó la inauguración de "127 Centros de Atención Primaria de la Salud, 5.000 kilómetros de rutas intervenidas" junto al trabajo de mejora en los puertos provinciales y la inauguración de la Casa de la Provincia en distritos bonaerenses.

"Estamos con una batería de cosas muy entusiasmados, más allá de todas las dificultades que hay. Tenemos planes para adelante y vamos a seguir con esa dirección", sintetizó. "Con los que cerraban escuelas, no invirtieron un mango y dejaron todas las obras sin terminar es difícil discutir", añadió.

https://twitter.com/Kicillofok/status/1646185548455788546 ¡Seguimos transformando la capital de nuestra provincia!



Comenzamos con los trabajos de construcción del distribuidor vial que conectará la Av. 520 con la autopista Buenos Aires – La Plata.



Esta obra mejorará el flujo de vehículos y la conexión productiva de la región. pic.twitter.com/dK9trp2JEZ — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 12, 2023

La campaña electoral de Juntos por el Cambio

Axel Kicillof se refirió a las negociaciones dentro de Juntos por el Cambio por la definición electoral en provincia de Buenos Aires: "En la oposición se están despanzurrado entre ellos y no por el proyecto económico, porque en eso los escuché decir que todos están de acuerdo". "Dijeron que si no ganaban las elecciones en provincia de Buenos Aires no podían hacer lo que esperaban hacer en la Nación, que es lo que hizo Macri pero más rápido, más hondo y más doloroso", aseveró.

Además de opinar que "era previsible el desplazamiento de Espert" y recordar que "han lanzado diez candidatos, dos de ellos asociados ahora con el club Independiente", entendió que la baja del ex presidente Mauricio Macri se provocó porque "no era opción para candidato porque todos saben lo que hizo".

Finalmente, se refirió a los fallos de la Justicia de Londres y Nueva York en causas de fondos buitre por la emisión de cupones atados al crecimiento del PBI y la reestatización de YPF, respectivamente. "Se largó la campaña. Todo tiene un olorcito a 2015 porque justo ahora hay dos fallos seguidos de fondos buitre en el exterior apuntando contra nuestro gobierno. No es casualidad", consideró y entendió que "va a ser una campaña muy virulenta".