La Provincia llamará a licitación para renovar Punta Mogotes y anuncia el traspaso del complejo a Mar del Plata Por Juliana Ricaldoni + Seguir en









Lo anunció el ministro de Producción, Augusto Costa, en conferencia de prensa. Pidió que el municipio de General Pueyrredón articule a lo largo de todo el proceso junto al gobierno bonaerense.

La definición política de fondo, según Costa, es que todo el proceso culmine con el traspaso definitivo del complejo al Municipio de General Pueyrredón

Costa Bianco y Barrios presentó este lunes los resultados del Concurso de Ideas para la transformación del Complejo Punta Mogotes y anunció los próximos pasos: una licitación pública para las nuevas concesiones y, al final del proceso, el traspaso definitivo del predio a la ciudad de Mar del Plata.

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El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, encabezó la presentación en conferencia de prensa junto a la Administración Punta Mogotes y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. "El complejo requiere de cambios para poder resultar más funcional y prestar mejores servicios y para que los veraneantes tengan mejores condiciones", explicó el funcionario, quien subrayó que la iniciativa apunta a que la ciudad "tenga el balneario que se merece".

Costa Bianco y Barrios La conferencia de prensa se desarrolló este lunes por la mañana en la sede del Gobierno bonaerense.

El concurso de ideas y la licitación Según especificó Costa, la convocatoria, organizada entre la provincia, la Administración Punta Mogotes y el Colegio de Arquitectos, recibió 13 proyectos "de alta calidad". El jurado seleccionó tres propuestas premiadas -cuyos ganadores son los arquitectos Guillermo Lesch y Leticia Alfaro (primer premio), Damián Basalo, Adrián Olivero, Matías y Rubén Zoppi (segundo), y Juan Martín Flores (tercero)- y otorgó dos menciones honoríficas. Las propuestas se concentraron en tres ejes: renovación de infraestructura y servicios, sustentabilidad ambiental e integración paisajística, y activación del espacio público con nuevas áreas de acceso libre. La entrega formal de premios se realizará el próximo miércoles.

Punta Mogotes_ Transformación y Futuro El funcionario especificó que las concesiones actuales vencen entre julio y septiembre de este año, lo que abre el camino "para renovar completamente el modelo de gestión". Así, la provincia llamará a licitación pública para la adjudicación de los 24 balnearios que componen el complejo, "bajo estándares de transparencia y competitividad, y el pliego se elaborará tomando como base las propuestas surgidas del concurso".

Costa destacó como "un hecho central" la convocatoria formal al intendente de Mar del Plata, Agustín Neme, para que participe activamente del proceso licitatorio. "Es fundamental lograr un proceso licitatorio con una gestión articulada entre la provincia y el municipio. Necesitamos la visión de los marplatenses y del gobierno de la ciudad", señaló. Esa articulación, según el ministro, será clave tanto para la transparencia del proceso como para que las necesidades de la comunidad local queden incorporadas en el nuevo modelo concesional. El traspaso: un hito histórico La definición política de fondo, según Costa, es que todo el proceso culmine con el traspaso definitivo del complejo al Municipio de General Pueyrredón. "Una vez completado el proceso, el Complejo Punta Mogotes va a volver a ser administrado por General Pueyrredón", afirmó. Sin embargo, esa transferencia se concretará únicamente una vez que las obras de renovación previstas en el pliego licitatorio hayan sido ejecutadas en su totalidad. "La condición de completar las obras protege el interés público", subrayó el funcionario. punta mogotes 1.avif Las concesiones actuales vencen entre julio y septiembre de este año. Mientras se desarrolla el proceso, las concesiones vigentes serán prorrogadas para garantizar la continuidad operativa del complejo y preservar todas las fuentes de trabajo actuales. "Será un complejo renovado y para todos. Es una oportunidad única para la provincia y Mar del Plata", concluyó Costa.